Aumentan los pinchazos en los vehículos de transporte pesado que transitan por la carretera del Pontón, en Ponga

Conductores de transporte pesado alertan de la cantidad de pinchazos en las ruedas de sus camiones en el tramo comprendido entre Vidosa y puente Angoyu, límite con la provincia de León, en la carretera N-625 (antaño denominada León-Santander por Cangas de Onís), más popularmente conocida como la del Pontón. Señalan que, debido al incesante desprendimiento de piedras que caen sobre la calzada, algunas como "navajas" se están produciendo numerosos pinchazos.

Uno de los afectados es un vecino Gamonéu que ya sufrió varios pinchazos en los últimos viajes en busca de forraje para su ganado a la comunidad autónoma castellano-leonesa. Los desprendimientos se atribuyen al ganado caprino que merodea por la zona y afectan al entorno del Desfiladero de los Beyos, con el consiguiente peligro para la circulación. Las rocas desprendidas se hacen añicos al chocar contra el firme y provocan los citados pinchazos, además de daños en la carrocería de los vehículos que transitan hacia la Meseta.

Cabe añadir que en este punto conflictivo se ubica la llamativa y espectacular placa esculpida e instalada hacia los años 30 del siglo pasado como homenaje a los ingenieros que trabajaron en esta angosta carretera. Los trabajadores emplearon tres décadas hasta conseguir atravesar la entalladura fantástica que, como puede leerse en la susodicha placa, es el Desfiladero de los Beyos.