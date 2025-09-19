Covadonga reabre su oficina de Correos, tras casi 20 días de cierre

Una contratación de la empresa Correos permitirá que a partir de este viernes reabra sus puertas la oficina ubicada en el santuario mariano de Covadonga. El servicio llevaba cerrado desde el pasado 1 de septiembre a causa del periodo vacacional de la persona encargada de la misma. Con todo, el equipamiento regresa a su horario habitual, de lunes a viernes, de 12:00 a 13:30 horas.

Cabe recordar que las carterías dependientes de la oficina de Cangas de Onís llevan semanas con problemas a consecuencia de la falta de personal. Este problema afecta a los concejos de Amieva, Ponga, Cangas de Onís, Cabrales, Onís (Benia), así como también a una parte del concejo de Parres y, del mismo modo, al núcleo rural de Tresviso, en Cantabria. Esa falta de personal, acentuada en pleno periodo estival, hace que la correspondencia esté llegando con hasta quince días de retraso a algunas poblaciones a las que se da servicio postal desde Cangas de Onís.

"Se incumple sistemáticamente la prestación del Servicio Postal Universal a los ciudadanos, que la ley obliga a Correos a prestar, durante todos los días laborables de la semana de lunes a viernes", denunciaba el sindicato CSIF sobre la anomalía que afecta al suroriente asturiano.