CSIF denuncia la falta de personal en el servicio postal de Llanes

Los problemas en Correos en la comarca del Oriente se acrecientan. A la situación que se padece en Cangas de Onís por fata de personal, también se suma la que atraviesa la oficina de Correos de Llanes, pues, en pleno mes de septiembre, con un aumento de envíos postales, notificaciones y paquetería, la plantilla está reducida casi a la mitad de sus trabajadores. Una situación que no es nueva y viene afectando desde hace algún tiempo a varios concejos de la comunidad autónoma.

"Desde el comienzo del período vacacional, cada vez que un cartero se va de vacaciones, su zona de reparto queda sin personal para su cobertura temporal. En este mes de septiembre, del total de 14 carteros que trabajan en esa oficina, están trabajando 8 o 9, y algún día hasta 4 o 5, con el consiguiente retraso generalizado en la entrega de los envíos", denuncia el sindicato CSIF.

Recorridos de hasta 200 kilómetros

Esa falta de personal por temas de ahorro económico para Correos, "repercute en la salud de los trabajadores que tienen que asumir recorridos de hasta 200 kilómetros diarios para intentar llegar a las zonas donde no hay compañeros que repartan la correspondencia por estar de vacaciones, permisos o bajas", explican. Además, insisten en que "se sigue incumpliendo sistemáticamente el servicio púbico, que es la prestación del Servicio Postal Universal a los ciudadanos, que la ley obliga a Correos a prestar, durante todos los días laborables de la semana, de lunes a viernes".

"Condiciones lamentables

CSIF también denunció hace unos meses que los trabajadores de la oficina de Correos de Llanes se ven obligados a desarrollar su tarea en unas "condiciones lamentables". Se refería tanto el personal de reparto (17 personas), como el de atención al cliente (2 personas). La oficina está ubicada en la calle Cuetu Baju de la capital del concejo y da servicio a varios miles de usuarios.

El sindicato indicaba entonces que durante los últimos años se han registrado "desprendimientos de partes del techo en el interior, goteras y humedades". Además, el espacio de trabajo es "muy reducido" y en las horas en las que coinciden todos los trabajadores, resulta "imposible ejecutar las tareas anteriores y posteriores al reparto de la correspondencia y paquetería".

Un local "viejo y obsoleto"

La oficina está situada en un local "viejo y obsoleto, con muchos años, sin accesos para personas con movilidad reducida, ventanas con algún cristal roto, y con un aspecto decadente para el público que a diario accede a los servicios de Correos en la propia ventanilla".