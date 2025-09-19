El dragado del puerto de Bustio (Ribadedeva) tendrá una inversión de 221.000 euros
La obra, con una duración de cuatro meses, supondrá la mejora del calado en el canal de entrada y la dársena portuaria
J. Quince
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado las obras de dragado del puerto de Bustio, en Ribadedeva, por 221.495 euros. La actuación tiene un plazo estimado de cuatro meses y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 8 de octubre.
Los trabajos permitirán actuar sobre más de 6.700 metros cuadrados en el canal de entrada y en la dársena del puerto. En concreto, se dragarán 150 metros de longitud por 10 metros de ancho en la bocana de la instalación y toda la dársena entre muros, que cuenta con una longitud de 150 metros y 22 de ancho.
El dragado del puerto de Bustio se enmarca dentro del programa de actuaciones de mejora y conservación que el Gobierno de Asturias viene realizando de manera continuada en los distintos espacios portuarios de su competencia. Las obras se afrontarán con medios propios, a través de La Nalona, o vía concurso público, como en el caso de Bustio.
