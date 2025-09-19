Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El dragado del puerto de Bustio (Ribadedeva) tendrá una inversión de 221.000 euros

La obra, con una duración de cuatro meses, supondrá la mejora del calado en el canal de entrada y la dársena portuaria

Dragado puerto Bustio, Ribadedeva

Dragado puerto Bustio, Ribadedeva / R. J. Q.

J. Quince

Bustio (Riabdedeva)

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado las obras de dragado del puerto de Bustio, en Ribadedeva, por 221.495 euros. La actuación tiene un plazo estimado de cuatro meses y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 8 de octubre.

Los trabajos permitirán actuar sobre más de 6.700 metros cuadrados en el canal de entrada y en la dársena del puerto. En concreto, se dragarán 150 metros de longitud por 10 metros de ancho en la bocana de la instalación y toda la dársena entre muros, que cuenta con una longitud de 150 metros y 22 de ancho.

El dragado del puerto de Bustio se enmarca dentro del programa de actuaciones de mejora y conservación que el Gobierno de Asturias viene realizando de manera continuada en los distintos espacios portuarios de su competencia. Las obras se afrontarán con medios propios, a través de La Nalona, o vía concurso público, como en el caso de Bustio.

TEMAS

  1. Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
  2. ¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón
  3. La desconocida playa de Asturias con arena blanca y dos orillas que solo se puede visitar con la marea baja
  4. Mar Berjón, pareja del ganadero asesinado en su casa de Cueves (Ribadesella): 'Los que mataron a Toño no merecen vivir
  5. Llevamos futbolistas, no jabalís': el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey
  6. El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
  7. El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
  8. Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar

El Principado estudia que los abuelos de los niños de "la casa de los horrores" asuman su cuidado: "Necesitan tiempo para aprender a querer"

El Principado estudia que los abuelos de los niños de "la casa de los horrores" asuman su cuidado: "Necesitan tiempo para aprender a querer"

Serafín Casimiro y Alberto Hevia, jardineros: "La gente viene cada día a ver cómo cambiamos el calendario"

Serafín Casimiro y Alberto Hevia, jardineros: "La gente viene cada día a ver cómo cambiamos el calendario"

La Fiscalia pide cambiar prisión por tratamiento psiquiátrico a la enfermera 'antivacunas'

La Fiscalia pide cambiar prisión por tratamiento psiquiátrico a la enfermera 'antivacunas'

Expectación en Gijón por la botadura del nuevo ferry rápido construido en Armón (en imágenes)

Expectación en Gijón por la botadura del nuevo ferry rápido construido en Armón (en imágenes)

Este es el mejor sitio para invertir en vivienda en Asturias, según Chat GPT

Este es el mejor sitio para invertir en vivienda en Asturias, según Chat GPT

La Consejería de Educación da un paso más para crear las escuelinas de El Villar, Gesta y Pablo Miaja

La Consejería de Educación da un paso más para crear las escuelinas de El Villar, Gesta y Pablo Miaja

El polideportivo de Cabrales, listo para su utilización: así ha quedado la instalación tras las obras de mejora

El polideportivo de Cabrales, listo para su utilización: así ha quedado la instalación tras las obras de mejora
Tracking Pixel Contents