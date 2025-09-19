Estalla el gobierno de Ribadesella: la concejala de Foro, María José Bode, abandona la coalición con el PP

Ruptura en el gobierno municipal de Ribadesella, formado por PP y Foro, después de que este viernes la única concejala forista, María José Bode, anunciara su salida del ejecutivo local al no compartir, según declaró, "la forma en que se está desarrollando la gestión".

Tras las elecciones municipales de 2023, Bode se incorporó al gobierno municipal formando parte de la coalición con el Partido Popular. Según explicó, lo hizo "con la misma ilusión y las mismas ganas de trabajar por mi pueblo con las que llegué al Ayuntamiento en la segunda legislatura de Foro Asturias en 2015". Dos años después, ha optado por abandonar sus responsabilidades como concejala de Cultura, Asuntos Sociales y Tejido Industrial, además del cargo de primera teniente de alcalde.

“No comparto la forma en la que se está llevando a cabo la gestión municipal y en este contexto prefiero dejar mis responsabilidades de gobierno en otras manos a dilatar una situación en la que no me siento cómoda, ni siento valorado el trabajo que realizo”, manifestó la edil.

Bode asegura que tanto la comisión local como la dirección autonómica de Foro Asturias conocían desde hace tiempo su malestar y apoyan su decisión. También trasladó este descontento a varios miembros del equipo de gobierno: "Pese a las reuniones mantenidas y al conocimiento de los hechos, no se ha encontrado una solución para reconducir esta situación", aseguró la edil.

Aunque la decisión fue tomada a principios de verano, la edil riosellana optó por demorarla hasta después de la temporada estival. Según explicó, fue "por sentido de responsabilidad", ya que quería completar la agenda cultural prevista para el verano antes de dejar sus cargos.

En cuanto a sus motivaciones, aclara que "no se trata para nada de un asunto personal", sino de una diferencia en la forma de entender la gestión pública: "Son formas de trabajar distintas y creo que, si uno no está a gusto, lo más honrado y honesto es marchar y dejar que gobiernen ellos como quieran".

Balance político y personal

Antes de abandonar sus cargos, Bode quiso dejar claro que su compromiso con Ribadesella ha sido firme durante estos dos años y que, aunque reconoce que hay asuntos que han quedado sin hacer, se muestra especialmente orgullosa de algunos logros importantes en las áreas que gestionó.

"En asuntos sociales siempre peleé por el bienestar de los riosellanos. Por desgracia siempre quedan cosas que no se pueden hacer, y realmente te duelen porque te gustaría hacer más de lo que haces. A nivel de industria y comercio, se buscaba revitalizar el tejido empresarial de Ribadesella... Se hizo hasta donde se pudo", señaló.

Em el ámbito cultural, destaca una de sus grandes apuestas que fue descentralizar la cultura de la villa y acercarla a los pueblos: "Estoy muy contenta con esa actuación que hicimos, era una apuesta que llevábamos en el programa de Foro. La gente lo agradecía y es posiblemente a nivel cultural lo más gratificante que me llevo esta vez".

También reflexionó sobre lo que habría deseado que funcionara de otro modo. Para Bode, los representantes políticos, de gobierno y oposición, deben pensar en el bien de sus ciudadanos y cooperar para lograr ese fin: "Quizás me hubiera gustado que hubiera una visión más amplia de lo que es gobernar entre todos. Con más implicación, y más relación con los concejales de la oposición. Yo siempre digo que son compañeros, no son contrarios ni el enemigo".

Reacción del Partido Popular

"Respetamos la decisión de la concejala de Foro, María José Bode. Agradecemos el trabajo realizado en este tiempo. Desde el Gobierno, seguiremos trabajando por y para Ribadesella", declaró el alcalde de Ribadesella, el popular Paulo García, quien tuvo conocimiento de la noticia este mismo viernes.

Con su salida, el gobierno municipal queda conformado únicamente por los cinco concejales del PP, frente a los cuatro del PSOE, uno de Pueblu-Convocatoria por Ribeseya, otro de Impulsa Ribadesella, y uno de Vox. A pesar de la nueva configuración, desde el entorno municipal no hay especial preocupación, y a que en la legislatura pasada el Ayuntamiento fue gobernado también con cinco ediles, en aquella ocasión por el PSOE y Ciudadanos.

Foro en Ribadesella

A pesar de abandonar el ejecutivo local, María José Bode mantendrá su acta de concejala y continuará como representante de Foro en la oposición. Actualmente ocupa también los cargos de vicesecretaria municipal de Ribadesella y vocal de la Comisión Directiva autonómica.

Su salida del gobierno riosellano se produce en un contexto donde el partido fundado por Francisco Álvarez-Cascos ha experimentado diversas fugas en los últimos años. En el pasado mandato, el grupo municipal llegó a perder tres concejales: Sara Valle Remis, Juan Carlos Valle Berbes y Maxi Piniella.

También en 2019, tras el abandono de la que fuera alcaldesa Charo Fernández, se dieron de baja del partido José Manuel Alonso, Enrique Gancedo, Jorge Núñez y el actual edil del PP, Pablo García, hoy responsable de Deportes, Festejos, Educación, Playas, Economía y Hacienda.

"A lo mejor nos acercamos muchas veces a la política con utopía y puede que hasta desconocimiento. Y muchas veces parece que es mejor tirar la toalla y dejarlo", señaló María José Bode al respecto. No es su caso, ya que admite que continuará en Foro Asturias hasta el final de su vida política: Políticamente, nací en Foro y estoy convencida de que políticamente moriré en Foro también. Es un partido en el que me siento muy a gusto y me siento totalmente apoyada".