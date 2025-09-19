Mar Berjón, pareja del ganadero asesinado en su casa de Cueves (Ribadesella): "Los que mataron a Toño no merecen vivir"

"Quienes le hicieron eso a Toño no merecen estar vivos", señaló ayer María del Mar Berjón López, la pareja del ganadero asesinado a golpes el pasado viernes en Cueves (Ribadesella). Mientras tanto, la jueza titular del Juzgado Único de Instancia de Cangas de Onís, tras recibir los primeros atestados y otros informes sobre la muerte violenta de José Antonio Otero Toraño, de 60 años, ha considerado oportuno dictar el secreto de las actuaciones, y ha anunciado que comenzará a practicar distintas diligencias la próxima semana.

Mar Berjón, mientras tanto, sigue intentando poner al día sus dos cuadras, donde hasta este jueves se amontonaba gran cantidad de "cuchu" (estiércol) que ella a duras penas podía retirar debido al estado de su brazo izquierdo, dañado durante el ataque que sufrió cuando, según ha declarado, intentaba defender a su compañero sentimental de la agresión que provocó su muerte.

Agentes del Seprona conversan con Mar Berjón, este jueves. / Ramón Díaz

Después de que el Ayuntamiento de Ribadesella dejara de enviar operarios para atender al ganado y limpiar la cuadra, Mar Berjón ha estado buscando desesperadamente a alguien que la ayudara en las labores habituales en sus dos cuadras, anexas. Aseguró que ha habido personas a las que consideraba amigas que la han bloqueado y otras que le han dado la espalda alegando que no quieren verse relacionadas con el crimen.

Ayuda de una llanisca

Pero ayer recibió una ayuda inesperada: acudió en su auxilio una vecina de Nueva de Llanes, amiga del fallecido. En primer lugar, ayudó a Mar Berjón a sacar las vacas a un prado cercano. No salían de las cuadras desde el jueves de la semana pasada. Después, tras comprobar el estado de las cuadras y el de un estercolero situado junto a ellas, la llanisca se dio cuenta de que las dos no podrían retirar solas todo el "cuchu" acumulado y trasladarlo a un prado con la ayuda de carretillas, así que llamó a su padre, quien acudió junto a otro hombre durante la tarde para limpiar toda la zona.

Mar Berjón, este jueves. / Ramón Díaz

Una de las grandes incógnitas que rodean al asesinato a golpes del ganadero tiene que ver con el comportamiento de sus perros: no ladraron, pese a que el fallecido entró en su casa junto con dos hombres que cubrían parcialmente sus caras con capuchas, según Mar Berjón, natural de Gijón.

Ayer, la viuda de Toño Otero –no estaban casados, pero mantenían una relación sentimental desde 2013 y residían juntos desde hacía años– demostró, como había asegurado días atrás, que los perros no ladran si alguien entra con ella en su casa, ya sea persona conocida o extraña. Y asegura que tampoco lo hacían cuando entraban acompañando al ganadero asesinado.

Mar Berjón con sus vacas al fondo. / Ramón Díaz

Al ser preguntada una vez más por qué no ladraron los perros, Mar Berjón contestó: "¿Queréis comprobar que si alguien entra conmigo no ladran? Venid conmigo". Tres personas la acompañaron hasta la casa y, efectivamente, ni el perro que permanece atado en el exterior, y que habitualmente ladra cuando ve a cualquier extraño acercarse, ni los dos que se encuentran en el interior de la vivienda hicieron ruido alguno. "¿Veis? Por qué tengo yo que demostrar nada?", preguntó a continuación la mujer.