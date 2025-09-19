Las obras para proteger Arriondas de las inundaciones encaran su recta final con la licitación de la tercera y última fase por 1,56 millones

Las obras para proteger Arriondas de las inundaciones acaban de entrar en su recta final. La previsión es que todas las actuaciones finalicen en el verano de 2026, tras una inversión global que supera los 15,4 millones de euros. El ambicioso proyecto, articulado en tres fases, es fruto del convenio entre el Gobierno del Principado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ayuntamiento de Parres.

El último paso ha sido la licitación de la tercera fase, anunciada por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, por un importe de 1.567.493 euros. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 29 de septiembre.

Derribo del puente de acceso a Bode

La actuación incluye el derribo del puente de acceso a Bode, que actualmente limita la evacuación de aguas del río Chicu, y la creación de una nueva estructura en otra ubicación. Vinculado al nuevo puente, se construirá un nuevo trazado de esta carretera que se evita el paso subterráneo bajo las vías del tren. De esta forma, se aumenta la capacidad de desagüe del río Chicu y se reduce el riesgo derivado de las avenidas.

Durante la jornada de ayer, la comisión de seguimiento de este acuerdo, se reunió en la capital parraguesa para analizar el avance de los compromisos adquiridos. En el encuentro participaron la directora general del Agua, Vanesa Mateo, el subdirector general de Protección delas Aguas y Gestión de Riesgos del Ministerio para la Transición Ecológica, Francisco Javier Sánchez y la presidenta de la CHC, Bárbara Monte. Los responsables institucionales destacaron el impacto positivo que estas actuaciones tendrán sobre el entorno y la seguridad de la población. Un antes y un después para la villa de Arriondas.

Protección medioambiental

"La protección medioambiental y la de los ciudadanos frente a inundaciones son actuaciones totalmente compatibles y esto es un ejemplo de eso. Actuaciones estructurales duras como esos muros y, por otra parte, regeneración ambiental, plantación, eliminación de invasoras...", subrayó Bárbara Monte.

el subdirector general de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos, Francisco Javier Sánchez (primero por la izquierda); la directora general del Agua, Vanesa Mateo, y la presidenta de Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), Bárbara Monte Donapetry (cuarta y quinta por la izquierda) con personal de la subdirección general / J. Quince

El Gobierno de Asturias dio por concluidas en marzo las actuaciones incluidas en la segunda fase del proyecto, con una inversión de 3.171.955 euros. Los trabajos se centraron en los ríos Chicu y Piloña, con intervenciones clave para mejorar la capacidad de drenaje y reducir el impacto de las crecidas.

En el río Chicu, se amplió la sección de desagüe mediante la construcción de un murete longitudinal y una mota en la margen derecha, entre el hotel Ribera del Chicu y el paso de la carretera a Bode. También se elevó el camino de ribera entre la vía de acceso a la localidad y la confluencia con el Sella, y se realizaron mejoras en el colector, los drenajes de la piragüera municipal y el paso bajo las vías del tren. Además, se sustituyó el paso de la riega bajo la carretera AS-260, paralela al río, y se crearon redes de drenaje para el agua de lluvia.

Obras en el río Piloña

En cuanto al río Piloña, se elevó la rasante del terreno en la zona del parque de La Llera y se alzó la pasarela peatonal, para facilitar el desagüe. También se construyó un muro de dos metros para proteger la piscina y el camping que se ubican en esta zona verde.

"Es una obra muy importante para el concejo que tiene una filosofía muy innovadora. Lo que hacemos es poner muro donde detrás tienes vivienda, en la zona más sensible, pero buscas otras zonas para que el agua se pueda expandir", señaló Vanesa Mateo.

Plano de la Fase 3 del plan de emergencias frente a las avenidas de Arriondas / J. Quince

¡Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico sigue ejecutando las obras de la primera fase, con actuaciones en los ríos Piloña y Sella que suman más de 10,7 millones. En el Piloña, las obras se centran en la defensa de la margen izquierda, entre la zona hospitalaria y la confluencia con el río Sella, mediante la ejecución de muros barrera y la elevación del paseo.

También se están acondicionando los arroyos que vienen sus aguas al Piloña por esta margen, con la mejora de su capacidad de evacuación, y se está ejecutando una red de drenaje a lo largo del paseo paralelo al río. Uno de los hitos del proyecto es la sustitución del puente que da acceso al parque de la Concordia, ya que se elimina un obstáculo hidráulico y se amplía la sección del cauce, por lo que se aumenta la capacidad de desagüe en caso de avenida.

Tareas en el Sella

En cuanto al río Sella, las obras incluyen la defensa de la margen izquierda entre la confluencia con el Piloña y el Chicu, con el fin de proteger la zona urbana de El Barco, donde se concentran servicios educativos y residenciales. También se sustituirá el actual muro por uno de mayor altura y se creará un paseo a doble nivel que garantice la protección y el acceso visual al río.

Además, se remozará la red de drenaje de aguas pluviales, con la instalación de estanques de tormenta para gestionar el exceso de caudal durante episodios de lluvias intensas.