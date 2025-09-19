El polideportivo de Cabrales, listo para su utilización: así ha quedado la instalación tras las obras de mejora
La Escuela de fútbol de Cabrales volverá a partir del próximo mes de noviembre, despues de haber recibido el visto bueno del Ayuntamiento, a utilizar el polideportivo municipal. La decisión se toma una vez se han concluido las tareas de instalación de la nueva cubierta que impidió el disfrute de esa instalación deportiva durante los dos últimos ejercicios.
"Los mas pequeños podrán seguir disfrutando de su pasión y pronto volveremos a ver el polideportivo lleno de gente para poder ver a sus pequeños campeones", apuntaron desde la citada Escuela de Fútbol, una de las más prestigiosas de cuantas vienen desarrollando esa actividad en la comarca del Oriente del Principado de Asturias.
