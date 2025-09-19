Este es el proyecto piloto de arte urbano que estrena el Ayuntamiento de Parres

El Ayuntamiento de Parres va a poner en marcha un proyecto piloto de arte urbano en el paseo Dionisio de la Huerta, zona donde se ubica el anfiteatro, con el objetivo de embellecer los muros de protección y prevenir pintadas vandálicas. La empresa Imperdible ejecutará los trabajos y el vecindario podrá aportar ideas e incluso participar en la propia pintura del mural, iniciativa que busca integrar esas nuevas infraestructuras en el paisaje urbano, reforzar la identidad local y prevenir la aparición de pintadas vandálicas.

Esta actuación se desarrollará en el conocido como paseo Dionisio de la Huerta, en la margen izquierda del Sella, y fue adjudicada, por un importe de 18.500 euros, a la empresa especializada Imperdible, la cual ser encargará de diseñar y ejecutar el mural. Los trabajos de pintura se llevarán a cabo del 4 al 11 del próximo mes de octubre, transformando los muros en un gran lienzo colectivo que tendrá como protagonistas el Descenso del Sella y la pesca.

El proyecto, precisa el consistorio, nace con una clara vocación participativa. Hasta el 25 de septiembre, los vecinos y vecinas de Parres podrán presentar sus aportaciones —tanto gráficas como en texto— e inscribirse para colaborar directamente en las labores de pintura. Para hacerlo, el Ayuntamiento ha habilitado un formulario en la página web municipal que permite enviar propuestas y apuntarse de manera sencilla.

Este mural se concibe "como una primera experiencia piloto, cuyo desarrollo y acogida ciudadana servirán para valorar nuevas intervenciones en otros espacios de la villa en el futuro". Con esta actuación, el Ayuntamiento de Parres apuesta por un modelo de arte urbano que une creatividad, participación vecinal y cuidado del espacio público.