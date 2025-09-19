El PSOE de Colunga denuncia el deterioro de los servicios públicos y exige soluciones urgentes
El cierre del polideportivo, los recortes en ayuda a domicilio y la "privatización encubierta" del transporte centran las críticas al gobierno local de Foro
J. Quince
El grupo municipal socialista de Colunga denuncia "el grave deterioro" que sufren, dicen, los servicios públicos en el concejo, una situación que, dicen, se ha agravado en los últimos meses y que afecta a la calidad de vida de los vecinos
El último episodio es el cierre del polideportivo de Colunga que ha dejado de prestar servicio este lunes. Los trabajadores del centro llevan cuatro meses sin cobrar debido a los problemas económicos que atraviesa la empresa adjudicataria, cuyo contrato con el Ayuntamiento venció hace más de seis meses. A pesar de las protestas del personal de la plantilla y usuarios, en las que también participó el alcalde, José Ángel Toyos exigiendo el pago de los salarios, el equipo de gobierno, denuncian desde el PSOE "sigue sin tomar las riendas del asunto y es incapaz de sacar adelante una nueva licitación que garantice la continuidad del servicio".
Los socialistas denuncian también el "deficiente" funcionamiento de los servicios de ayuda a domicilio y del Centro de Día de La Isla. Lo achacan a lo que califican como falta de previsión en la renovación de la bolsa de trabajadoras que habría provocado recorte de horas de atención, repercutiendo negativamente en las familias, dificultando la conciliación y reduciendo la calidad del servicio.
Además, critican el funcionamiento del servicio de transporte que ha derivado en una "privatización encubierta": "Pone en riesgo la atención especializada que requieren nuestros mayores. En lugar de ser atendidos por auxiliares con formación y experiencia, pasarán a ser trasladados por un transportista contratado mediante un acuerdo que no garantiza la accesibilidad ni la atención adecuada", señalan.
Desde el PSOE de Colunga exigen al gobierno de Foro que actúe con urgencia para revertir la situación para evitar que sigan deteriorándose los servicios públicos del concejo.
