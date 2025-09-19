Publicadas las bases de las ayudas para estudiantes del concejo llanisco

Las bases reguladoras de las nuevas ayudas al estudio dirigidas al alumnado del concejo de Llanes que curse estudios universitarios o de Formación Profesional fuera del municipio han sido publicadas en el BOPA. Estas becas, promovidas por el Ayuntamiento, cuentan con una partida presupuestaria de 20.000 euros y están destinadas a jóvenes residentes en el concejo que deban desplazarse a otros municipios para cursar FP de grado medio o superior, o titulaciones universitarias.

Cada estudiante podrá optar a una ayuda de 500 euros, que podrá destinar a sufragar gastos de transporte, alojamiento o manutención derivados del traslado fuera de Llanes para continuar su formación.

La medida, impulsada por el Grupo Municipal Socialista, fue aprobada por unanimidad en el pleno de enero de 2024. Una iniciativa que busca favorecer la igualdad de oportunidades y reducir el impacto económico que supone para muchas familias la formación de sus hijos fuera del concejo llanisco.

"Un paso adelante"

El PSOE de Llanes se ha arrogado la creación de estas becas y ha celebrado la publicación de las bases como "un paso adelante para la comunidad educativa llanisca" y destacan que esta medida "ayudará directamente a muchas familias trabajadoras del concejo".

"La realidad de Llanes, con estudiantes que asumen gastos de transporte, alojamiento o manutención fuera del concejo, exigía una respuesta desde lo local, en la línea de lo que ya venían haciendo otros Ayuntamientos de Asturias", recuerdan desde el grupo socialista.

Asimismo, destacan que estas becas se suman a las medidas impulsadas desde el Gobierno de Asturias y el Ejecutivo central para reforzar el sistema de becas y garantizar el acceso a la educación pública. Entre ellas, la gratuidad de la matrícula universitaria en la Universidad de Oviedo para todo el alumnado de nuevo ingreso a partir del próximo curso.