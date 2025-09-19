Rescatan en Ribadesella los restos de un dinosaurio saurópodo de 20 metros

El equipo científico del Museo del Jurásico de Asturias ha recuperado este jueves nuevos e importantes restos fósiles de un gran dinosaurio saurópodo en los acantilados de la playa de Vega, en Ribadesella. Se trata de una intervención que forma parte de la segunda campaña de excavación realizada en este yacimiento, liderada por los investigadores del MUJA Laura Piñuela y José Carlos García-Ramos, en colaboración con los investigadores Pablo Puerta, del Museo de Trelew (Argentina), y el paleontólogo Oliver Rauhut, especialista en dinosaurios.

Los restos pertenecen a un saurópodo, un animal cuadrúpedo, herbívoro, de cuello y cola largos, de un tamaño mayor a lo esperado. Se calcula que este ejemplar podría haber alcanzaado los 20 metros de longitud. "Es un tamaño bastante importante, mucho más grande del que ya está montado hoy en el MUJA. Lo más importante de todo esto es eso, que este sería mucho más grande y asturiano", destacó Pablo Puerta.

Durante esta jornada, la actuación se ha centrado en el traslado de un gran bloque contiene la escápula del dinosaurio, cuyo tamaño ha sorprendido a los investigadores. Debido a la dificultad de acceso al yacimiento, el peso de los bloques y el valor excepcional del material recuperado, ha sido necesario usar el helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) para trasladarlos desde el acantilado hasta la playa riosellana de Vega. Desde alí, el Ayuntamiento de Colunga se ocupó de su transporte hasta el museo. La Guardia Civil también ha colaborado en el traslado de herramientas y materiales al lugar.

No obstante, aún quedan por extraer varias piezas que no han podido ser trasladadas este jueves. Se trata de dos grandes "momias" o "bochones", como dicen en Argentina a las piezas enyesadas, que incluyen vértebras del sacro articuladas y dorsales de la espalda: "Hay que ver cómo se pueden sacar. El piloto nos decía que depende de la temperatura y de la carga de combustible. Vamos a recalcular el peso de las piezas que quedan allí y ver si ellos pueden o hacerlo de otra manera", explicó Laura Piñuela

Esta segunda campaña de excavación da continuidad a la realizada el pasado mes de julio, cuando se recuperaron varias vértebras caudales, un pubis, un isquion, una costilla completa, cuatro chevrones y un bloque con vértebras de la cola.

Los trabajos en este yacimiento continuarán previsiblemente el próximo año, ya que el potencial del hallazgo es enorme. Los investigadores estiman que serán necesarias al menos dos o tres campañas más para extraer todos los restos fósiles de este dinosaurio: "No hemos terminado de excavar todas las piezas. Estas son las piezas que asomaban, ahora hay que seguir excavando", puntualizó Puerta.

Durante el operativo estuvieron presentes en el lugar del hallazgo los alcaldes de Ribadesella y Colunga, Paulo García y José Ángel Toyos, así como la consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, quien destacó la importancia del descubrimiento tanto para la comunidad científica como para la sociedad asturiana: "La costa jurásica sigue dando mucha alegría a los investigadores y a todos los asturianos que estamos disfrutando de hallazgos tan extraordinarios como este, que estamos rescatando para la investigación y que nos permite conocer mucho más nuestra historia", celebró.