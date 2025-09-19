Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Robo de cobre a las puertas de Cangas de Onís?

Los vecinos de Prestín (Parres), preocupados por la presencia de restos troceados de un tendido en Los Praos

La zona donde se han hallado restos de cableado.

La zona donde se han hallado restos de cableado. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Prestín (Parres)

Algunos vecinos del barrio de Prestín, en término municipal de Parres, aunque cerca de la variante de Cangas de Onís y a las puertas de la capital de este concejo, se encuentran sumamente preocupados en estas últimas fechas por el supuesto robo de decenas de metros de cobre en esa tranquila zona.

Restos de cableado hallado en Prestín.

Restos de cableado hallado en Prestín. / J. M. Carbajal

Y es que de un tiempo a esta parte se han dado cuenta de la presencia de restos troceados del tendido arrojado a la maleza, en la margen izquierda de la carretera N-625 (antaño denominada León-Santander por Cangas de Onís), concretamente a la altura del paraje conocido como Los Praos, en plena recta de Prestín. Eso sí, se desconocen los autores de la actuación, acentuada aprovechando la escasa luz pública existente en ese lugar del concejo parragués.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
  2. Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
  3. La viuda del ganadero riosellano asesinado defiende su inocencia, al sentirse señalada: '¿Cómo voy a hacerle yo eso a Toño?
  4. Los Franco venden más barata que nunca La Piniella: este es el precio actual de la casa familiar de Carmen Polo en Llanera
  5. Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
  6. El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
  7. La odisea de una madre para llevar a su hijo al colegio en Lugo de Llanera: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
  8. Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar

La FP triunfa en Asturias: lidera la tasa de empleo y atrae a más estudiantes que la universidad

La FP triunfa en Asturias: lidera la tasa de empleo y atrae a más estudiantes que la universidad

La Escuela de Arte urge accesos "dignos" a la sede del PEPA

La Escuela de Arte urge accesos "dignos" a la sede del PEPA

Mar Berjón, pareja del ganadero asesinado en su casa de Cueves (Ribadesella): "Los que mataron a Toño no merecen vivir"

Mar Berjón, pareja del ganadero asesinado en su casa de Cueves (Ribadesella): "Los que mataron a Toño no merecen vivir"

Las obras para proteger Arriondas de las inundaciones encaran su recta final con la licitación de la tercera y última fase por 1,56 millones

Las obras para proteger Arriondas de las inundaciones encaran su recta final con la licitación de la tercera y última fase por 1,56 millones

Ana Julia Quezada pasa de testigo a víctima en la causa por la trama de sexo y corrupción en la cárcel

Ana Julia Quezada pasa de testigo a víctima en la causa por la trama de sexo y corrupción en la cárcel

¿Robo de cobre a las puertas de Cangas de Onís?

¿Robo de cobre a las puertas de Cangas de Onís?

Chequeos médicos a partir de los 50 años: qué pruebas son clave para prevenir enfermedades

Chequeos médicos a partir de los 50 años: qué pruebas son clave para prevenir enfermedades

CSIF denuncia la falta de personal en el servicio postal de Llanes

CSIF denuncia la falta de personal en el servicio postal de Llanes
Tracking Pixel Contents