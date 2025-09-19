¿Robo de cobre a las puertas de Cangas de Onís?

Algunos vecinos del barrio de Prestín, en término municipal de Parres, aunque cerca de la variante de Cangas de Onís y a las puertas de la capital de este concejo, se encuentran sumamente preocupados en estas últimas fechas por el supuesto robo de decenas de metros de cobre en esa tranquila zona.

Restos de cableado hallado en Prestín. / J. M. Carbajal

Y es que de un tiempo a esta parte se han dado cuenta de la presencia de restos troceados del tendido arrojado a la maleza, en la margen izquierda de la carretera N-625 (antaño denominada León-Santander por Cangas de Onís), concretamente a la altura del paraje conocido como Los Praos, en plena recta de Prestín. Eso sí, se desconocen los autores de la actuación, acentuada aprovechando la escasa luz pública existente en ese lugar del concejo parragués.