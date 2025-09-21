Apoyo unánime a Óscar Torre para liderar el PSOE de Llanes

La asamblea general extraordinaria de la Agrupación Socialista de Llanes eligió este domingo a Óscar Torre Rodríguez, actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, como nuevo secretario general de la organización local. Torre obtuvo un respaldo del 97,70 % de los votos emitidos, un apoyo casi unánime que, según destacó, refuerza la cohesión interna de la agrupación en un momento de transición.

La renovación de la dirección socialista se produjo tras el fallecimiento de Antonio Trevín, figura clave en la política llanisca y referente del socialismo asturiano. En recuerdo a su trayectoria, los militantes guardaron un emotivo minuto de silencio al inicio de la reunión. "Es una gran responsabilidad suceder a quien representó tanto para Llanes y para el PSOE", subrayó Torre tras su proclamación.

La misma asamblea aprobó la Comisión Ejecutiva Local. Torre estará acompañado en la vicesecretaría y Organización por Julio Álvarez Palacio, mientras que José Miguel Polín Moreno asumirá la coordinación de Política Municipal y Milagros Quesada Ojeda la de Administración.

Durante la clausura de la asamblea, el secretario de Política Municipal de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y responsable de la gestora local hasta este proceso, Álvaro Valle, subrayó la importancia de la cohesión interna para enfrentar la actual etapa política en el concejo. "Lo que esperan los llaniscos y las llaniscas es que demos respuesta a sus problemas, frente a un Ayuntamiento que se dedica a confrontar y dividir. Estamos los socialistas unidos para responder a las demandas de la ciudadanía", afirmó.

Por su parte, Óscar Torre remarcó que su elección "no es un punto de llegada, sino de partida". Insistió en que el objetivo es recuperar el gobierno municipal en 2027, después de casi una década en la oposición. "Tenemos que devolver a Llanes a esos 28 años de gobiernos socialistas que transformaron el concejo. Desde 2015 hemos visto cómo el mantenimiento de las infraestructuras se ha deteriorado. Llanes necesita un giro, y ese giro solo puede venir del PSOE", aseguró.

El recuerdo de Antonio Trevín estuvo presente a lo largo de toda la jornada. Torre reconoció la influencia de su predecesor, tanto en la agrupación como en su propia decisión de dar un paso adelante. "Siempre dije que estaba dispuesto a asumir esta responsabilidad solo si tenía el apoyo del grupo municipal y de la ejecutiva. Ese respaldo se ha dado de manera clara y unánime, lo que me anima a trabajar por mantener vivo el legado de Antonio y proyectarlo hacia el futuro", declaró.