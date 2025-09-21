Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Susto en Panes al derribar un camión que recogía la basura una pérgola de la plaza central de la capital

No hubo que lamentar heridos en este accidente registrado en plenas fiestas de San Cipriano

La pérgola derribada en la plaza de la fiesta de Panes.

La pérgola derribada en la plaza de la fiesta de Panes. / R. J. M. C.

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Panes (Peñamellera Baja)

Susto en la localidad de Panes, en plenas fiestas de San Cipriano. En la mañana del sábado, 20 de septiembre, el camión que realizaba la recogida de basura chocó por accidente contra una pérgola ubicada en la plaza de la capital del valle peñamellerano. Esto propició el derribo de unos treinta metros de la estructura. Por fortuna, no se registraron daños personales, pese a ser un lugar muy concurrido.

"Le pegó a una esquina y se cayó entera", señalaron testigos presenciales. Operarios del Ayuntamiento de Peñamellera Baja procedieron, tras el incidente, a la retirada de los desperfectos ocasionados para seguir con la celebración de la festividad local de San Cipriano.

