Andrea Rodríguez y Ernesto Goribar triunfan en el 51º Descenso "Viejas Glorias"
Se disputó en aguas del Sella, junto al Descenso Los Xironines y Les Xironines, entre El Barcu y la pasalera de Triongu-Fuentes
El río Sella acogió en la tarde del sábado el 51º Descenso de Los Xironinos, Les Xirorines y Las Viejas Glorias-Memorial 'Emilio Llamedo Olivera', con palistas en representación de 17 clubes, tanto asturianos como de otras comunidades autónomas. La principal novedad fue la salida en la zona de El Barcu, debido a las obras de derribo del puente Emilio Llamedo y meta localizada en la pasarela Triongu-Fuente. En total, unos 4 kilómetros de recorrido surcando las aguas selleras, prueba organizada por el Jaire Aventura-Los Rápidos, en colaboración con el Ayuntamiento de Parres, la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias y el colectivo 'Selleros'.
La piloñesa Andrea Rodríguez Alonso y el cántabro Ernesto Goribar Echevarría (Jaire Aventura-Los Rápidos de Arriondas) fueron los vencedores del Descenso 'Viejas Glorias', en categoria mixta K-2, tras completar el trazado en 18 minutos y 01 segundos; la segunda posición en la susodicha categoría y modalidad sería para Nuria Rueda Somoano y Pedro Vázquez Llenín (Jaire Aventura-Los Rápidos). Quedaron en tercer lugar la pareja compuesta por Noa Fernández Ramos y Fernando Fernández Martínez (La Ribera-Oviedo Kayak).
Otros vencedores fueron Tomás Peruyero García (Neptuno de Toni), en veterano A K-1; Damián Dossena y Borja Bada (Jaire Aventura-Los Rápidos), en veterano A K-2; Monchu Cerra Prieto (Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella), en veterano B K-1; Ramón Barbas y Jairo Pérez (Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella), en veterano B K-2; Natalia García Menéndez (Piraguas Villaviciosa-El Gaitero), en mujer veterana A K-1; Elba Suárez y Estela Alonso (Sirio-La Llongar de Cangas de Onís), en mujer veterana A K-2; y Ana Belén Trelles (La Ribera-Oviedo Kayak), en mujer veterana B K-1.
Los más pequeños
En el Descenso de Los Xironinos y Les Xironines los ganadores fueron: Alexandru Dumitrache (Jaire Aventura-Los Rápidos), en cadete K-1; Diego Fernández Gutiérrez (SD Gauzón), en infantil K-1; Lucas Klas y Diego Bode (Piragüismo El Sella de Ribadesella), en infantil K-2; Teo Delgado Abeledo (Náutico Ensidesa), en infantil C-1; Hugo Dominguez (N. Ensidesa), en alevin minikayak; Elsa Ruenes Llano (Piragüismo El Sella), en mujer alevin minikayak; Lucía Alonso Martinez (N. Ensidesa), en mujer cadete C-1; Daniela Dominguez (N. Ensidesa), en mujer infantil K-1; y Zoe Álvarez y Sara Figaredo (La Ribera-Oviedo Kayak), en mujer infantil K-2.
El gijonés Real Grupo de Cultura Covadonga fue primero en la clasificación por escuadras, seguido del Náutico Ensidesa y de La Ribera-Oviedo Kayak.
