El cangués Brandon Alonso, de 10 años, subcampeón de España de karting
El jovencísimo piloto cangués Brandon Alonso Álvarez, de 1O años de edad, vecino del ribereño pueblo de Les Roces (Cangas de Onís), se ha hecho con el subcampeonato de España de la CS55 Racing Karting Academy, tras la última prueba del calendario oficial de 2025, disputada en el circuito internacional de Zuera (Aragón).
En esa competición tomaron parte otros diecisiete pilotos, de diversas comunidades autónomas del país, alzándose con el título el castellano-leonés Matteo Rodríguez Damasceno, quien totalizó 324 puntos en las carreras dilucidadas; en tanto, Brandon, segundo clasificado, cosechó 286 puntos.
