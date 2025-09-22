Llanes derriba un edificio en ruinas junto a la escuela de Piñeres de Pría
La actuación, que responde a una demanda vecinal y de la comunidad educativa, ha contado con una inversión de 8.794 euros
J. Quince
El Ayuntamiento de Llanes ha llevado a cabo la demolición de una edificación en ruinas situada junto a las escuelas de Piñeres de Pría, adscritas al Centro Rural Agrupado nº1 del concejo. La actuación, que respondía a una demanda tanto de la comunidad educativa como del vecindario, se ejecutó en las semanas previas al inicio del curso escolar y supuso un desembolso municipal de 8.794 euros.
El inmueble derribado estaba ubicado en pleno núcleo de Piñeres, colindando al norte y suroeste con el camino de acceso a las escuelas, y anexo por el este y sureste a otra edificación de titularidad municipal, cuya estructura ha tenido que ser consolidada tras la demolición.
La construcción, de dos plantas, presentaba un avanzado estado de deterioro, con la cubierta y el forjado intermedio parcialmente desplomados hacia el interior. Esta situación había generado una creciente preocupación entre familias y personal docente, que venían reclamando su derribo por motivos de seguridad.
Una vez completada la demolición y retirado el escombro del interior del edificio, se acometieron una serie de actuaciones para garantizar la estabilidad del inmueble contiguo, así como facilitar una correcta evacuación de las aguas pluviales.
