Llanes derriba un edificio en ruinas junto a la escuela de Piñeres de Pría

La actuación, que responde a una demanda vecinal y de la comunidad educativa, ha contado con una inversión de 8.794 euros

La concejala de Educación, Aurora Aguilar, en las escuelas de Piñeres durante los trabajos de demolición del edificio próximo

La concejala de Educación, Aurora Aguilar, en las escuelas de Piñeres durante los trabajos de demolición del edificio próximo / R. J. Q.

J. Quince

Llanes

El Ayuntamiento de Llanes ha llevado a cabo la demolición de una edificación en ruinas situada junto a las escuelas de Piñeres de Pría, adscritas al Centro Rural Agrupado nº1 del concejo. La actuación, que respondía a una demanda tanto de la comunidad educativa como del vecindario, se ejecutó en las semanas previas al inicio del curso escolar y supuso un desembolso municipal de 8.794 euros.

El inmueble derribado estaba ubicado en pleno núcleo de Piñeres, colindando al norte y suroeste con el camino de acceso a las escuelas, y anexo por el este y sureste a otra edificación de titularidad municipal, cuya estructura ha tenido que ser consolidada tras la demolición.

La construcción, de dos plantas, presentaba un avanzado estado de deterioro, con la cubierta y el forjado intermedio parcialmente desplomados hacia el interior. Esta situación había generado una creciente preocupación entre familias y personal docente, que venían reclamando su derribo por motivos de seguridad.

Una vez completada la demolición y retirado el escombro del interior del edificio, se acometieron una serie de actuaciones para garantizar la estabilidad del inmueble contiguo, así como facilitar una correcta evacuación de las aguas pluviales.

