El Mazucu rinde homenaje a la resistencia antifranquista y muestra su apoyo al pueblo palestino

El Mazucu, en Llanes, acogió este fin de semana la XVIII edición del homenaje a la resistencia antifranquista, un acto que, más allá del recuerdo, buscó conectar las luchas del pasado con las del presente. En esta ocasión, uno de los ejes del encuentro fue el apoyo explícito al pueblo palestino, al que las organizaciones convocantes, la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR) y el colectivo Ahaztuak 1936-1977, rindieron tributo por su resistencia "frente a la ocupación y el genocidio".

Desde la organización se destacó que este acto no es solo una cita con la memoria, sino un "compromiso de lucha y dignidad compartida", que tiene como objetivo mantener viva la llama de quienes dieron su vida por la libertad y la justicia: "Su entrega y sacrificio siguen iluminando nuestro presente", señalaron.

El homenaje, celebrado en este enclave del concejo llanisco, reunió a decenas de personas y sirvió para recordar la figura de los guerrilleros antifranquistas como herederos de la resistencia popular frente al fascismo. La jornada incluyó también un reconocimiento especial a Ignacio Peón Fombría, comunista y miembro de CCOO, cuya trayectoria fue recordada como un ejemplo de coherencia y compromiso militante.