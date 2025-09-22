Última semana para firmar a favor de la compra del Cine Colón, en Cangas de Onís

La campaña de recogida de firmas en favor de la compra del Cine Colón, en Cangas de Onís, encara su recta final. La iniciativa liderada por el Gobierno local después de que un juez anulara la operación de adquisición del inmueble por la falta de un informe de Patrimonio Cultural, ya cuenta con el apoyo de quince asociaciones, colectivos y clubes del concejo. Tanto el PP como el PSOE apoyan la campaña que ya supera las 2.000 firmas, las últimas recogidas este mismo domingo en una mesa colocada en las inmediaciones del consistorio. Esta será la última semana de recogida.

El Alcalde cangués, José Manuel González Castro, deja claro que el consistorio llevaba "muchos años" intentando comprar este simbólico edificio y fue posible ahora al contar con una subvención de 600.000 euros para su rehabilitación. Cabe recordar que la compra se cerró en 855.000 euros y el objetivo del Gobierno local es transformarlo en un espacio cultural con capacidad para más de 500 personas.

Mayoría del pueblo

Sobre el sentido de la recogida de firmas, el primer edil deja claro que las firmas no cambian la sentencia, "pero sí demuestran que el Cine Colón lo quiere la mayoría del pueblo". Sobre este asunto, González Castro explica que no se recurrió la sentencia por el juez deja claro que el informe de Patrimonio es necesario, si bien "no entró en el precio del cine ni dijo que no se pudiera comprar".

Desde el Ayuntamiento cangués también lanzan un dardo -aunque sin mencionarlo- a la formación Vox de Cangas de Onís: "¿Votarán a favor de solicitar el informe a Patrimonio Cultural?", señalan. "Cuando tengamos el informe, ¿quiénes hoy están en contra votarán entonces a favor del Cine Colón?", se pregunta el Gobierno local. Sea como fuere, la campaña de recogida de firmas se concluye esta semana.

Centro de salud

Por otro lado, el Ayuntamiento cangués también considera prioritario un nuevo centro de salud, si bien, añaden, "antes necesitamos disponer de los terrenos adecuados". En este sentido, el alcalde deja claro que su Gobierno ve como mejor opción la de Contranquil, "donde se podrán ejecutar infraestructuras clave para Cangas de Onís: el centro de salud, los juzgados y nuevas viviendas públicas".