La villa natal de Grande Covián como referente en gastronomía y salud: así fue la entrega de las medallas anuales de la Fundación que lleva el nombre del médico

"El hombre primero quiso comer para sobrevivir, luego quiso comer bien e incorporó la gastronomía a su mundo cultural. Ahora, además, quiere comer salud". Con esta célebre reflexión de Francisco Grande Covián como marco, Colunga acogió este lunes la entrega de distinciones anuales de la Fundación que lleva el nombre del prestigioso científico.Una ceremonia cargada de simbolismo, no solo por celebrarse en la villa natal del reconocido científico, sino también por coincidir con el 30 aniversario de su fallecimiento. En esta edición, el reconocimiento recayó en dos iniciativas locales que reflejan con claridad el legado de Grande Covián: el restaurante Casa Eutimio, de Lastres, y el programa de salud comunitaria impulsado por el Ayuntamiento de Colunga.

El evento tuvo lugar en el salón de plenos del Consistorio de Colunga, sede honorífica de la Fundación, donde el patrono Carlos Guardado subrayó que es "uno de los actos más emotivos que podemos tener en los últimos años".

Gastronomía con nombre propio

Uno de los galardones recayó en el restaurante Casa Eutimio, fundado en 1964 como Miramar por Aida Rosales y Eutimio Busta, y rebautizado en 1976 con su nombre actual. Desde entonces, ha sido un referente en la conservación y evolución de la cocina tradicional asturiana.

"Es una institución de este concejo, un lugar donde Grande Covián disfrutó de los platos de Aida y de la hospitalidad de Eutimio", recordó el doctor Miguel Pocoví, presidente Fundación Grande Covián, catedrático de Biología Molecular de la Universidad de Zaragoza. El reconocimiento también se hizo extensivo a sus siete hijos, Maite, Marta, Aida, Fátima, Ana Belén, Rafael y María, "quienes han sabido mantener el legado y el espíritu de Casa Eutimio para orgullo de sus padres", añadió.

"Es muy emocionante porque uno siempre lo hace con mucha ilusión de hacerlo cada vez mejor. Estamos agradecidos de que hayan pensado en nosotros que somos unos humildes gastrónomos que no pasamos por ninguna escuela", expresó Aida Rosales. Por su parte, Eutimio Busta quiso valorar el apoyo incondicional de sus vecinos durante todos estos años: "Me siento muy honrado y hay que dar las gracias a la Fundación y a todo el pueblo de Colunga, los vecinos son nuestros principales colaboradores".

Ambos estuvieron acompañados por su familia y una representación del colectivo Guisanderas de Asturias, del que forman parte Aida y su hija María.

Un modelo de salud comunitaria

La segunda distinción fue para el Ayuntamiento de Colunga por su labor a través de la Mesa Intersectorial de Salud, en funcionamiento desde hace una década, que desarrolla talleres dirigidos a escolares, familias y personas mayores para promover la alimentación saludable y el ejercicio físico: "Estoy convencido de que Don Paco estaría encantado de ver que realizan estas actividades que él pregonó por todo el mundo", valoró el doctor Pocoví.

"Es una iniciativa que nació en 2015 y que a día de hoy seguimos realizando. Estamos muy contentos de haber recibido esta distinción", destacó el alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, acompañado por un grupo de vecinos participantes activos de este programa.

Por la izquierda, Carlos Guardado, José Ángel Toyos, Miguel Pocoví y María Josefa Sanz / J. Quince

El acto también contó con la intervención de la doctora María Josefa Sanz, catedrática de Técnicas y Ciencias Historiográficas de la Universidad de Oviedo y Vicepresidenta de la Academia Xacobea. Sanz habló sobre la alimentación de los peregrinos en el Camino de Santiago, a su paso por el concejo, conectando así el legado científico de Grande Covián con la historia cultural del territorio.