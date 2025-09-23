Arranca la demolición del tablero del puente Emilio Llamedo de Arriondas

Continúan en Arriondas las tareas de desmontaje del actual puente Emilio Llamedo con el inicio esta semana de la demolición del tablero superior, cuyos trabajos está previsto que duren aproximadamente un mes.

Desde la consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias señalan que las labores de retirada de los distintos elementos del viaducto se están llevando a cabo con todas las medidas necesarias para minimizar el impacto sobre el cauce del río.

La inversión del Gobierno de Asturias en el proyecto de ampliación del puente supera los 5,2 millones de euros y supondrá la construcción de una nueva plataforma de 96 metros de longitud sin pilastras sobre el río.

La nueva infraestructura reforzará la seguridad vial de vehículos y peatones al contar con calzadas y aceras más anchas y un mirador sobre el Sella.