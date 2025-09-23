¿Asesinaron realmente dos encapuchados al ganadero de Ribadesella? Lo que matiza ahora a la Guardia Civil su cuñada y un posible móvil económico

¿Fueron dos encapuchados los que asesinaron a golpes en su casa de Cueves (Ribadesella) al ganadero José Antonio Otero Toraño, "Toño", el pasado día 12? La explicación sobre la existencia de dos asaltantes ofrecida a la Guardia Civil por la pareja del fallecido, María del Mar Berjón, no ha podido ser refrendada ahora por la hermana de esta, Magdalena, "Mada", que se encontraba en la casa cuando se registró el suceso. Mientras, la investigación avanza, con el móvil económico como una de las principales hipótesis y la vista puesta en el entorno de la víctima.

Mada Berjón ha ampliado, por decisión propia, ante la Guardia Civil las manifestaciones que realizó el día del ataque. Lo ha hecho en Gijón, en el transcurso de una declaración voluntaria que se ha prolongado durante unas cinco horas, hasta más allá de la nueve de la noche. Mada Berjón, representada por el abogado Diego del Valle, ha subrayado que en el momento del ataque se encontraba en la parte de arriba de la casa de Cueves.

"No puedo saber lo que pasó"

Ha indicado que oyó ruido y que bajó a la planta baja, donde se encontró al ganadero en el suelo, ensangrentado, y a su hermana junto a él. Le preguntó a su hermana qué había pasado y esta le dijo que dos encapuchados habían atacado a Toño Otero. Ha asegurado que, muy nerviosa, salió a la calle pidiendo auxilio. Llamó al 112 y en un primer momento recibió ayuda de una celadora de hospital que se encontraba en la zona y que asistió al ganadero hasta que llegaron los servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por la vida de Toño Otero.

Mar Berjón acompaña a dos veterinarios de Medio Rural a ver a los animales. / Ramón Díaz

"No puedo saber lo que pasó porque no lo vi", ha declarado ahora ante la Guardia Civil Mada Berjón, que ha querido aclarar que en todo momento habló por boca de su hermana cuando atribuía la autoría del ataque mortal a dos asaltantes. En todo caso, según fuentes consultadas por este periódico, sin realizar cambios sustanciales en su versión ni arrojar demasiada luz sobre lo sucedido, sí matizó en sede de la Benemérita algunos puntos respecto a su versión inicial, atribuyéndoselos a la narración de su hermana viuda.

Móvil económico

Esas matizaciones en la declaración pueden aportar un pequeño granito de arena a la Guardia Civil para cerrar una investigación que avanzó desde un primer momento. La línea se centra en un móvil económico y en el círculo más cercano al ganadero fallecido. Los investigadores están a la espera de culminar algunas diligencias clave que rematen la hipótesis de ese móvil económico y confirmen cuál fue el arma del crimen con el que se acabó con la vida del ganadero.

Mientras tanto, Mar Berjón sigue en Cueves, intentando atender a los animales, entre los que se cuentan 13 vacas. Este martes, ha recibido varias visitas. La primera, la de un empleado de Correos, que no ha podido dejarle la correspondencia, porque no ha contestado a sus llamadas desde el exterior de la casa. La pareja de Toño Otero sí estaba en el interior.

Visita de veterinarios y guardias civiles

La segunda visita ha sido la de dos veterinarios de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria. En este caso, Mar Berjón sí ha salido de la vivienda y los ha acompañado a ver al ganado. Tres vacas estaban en el interior de una cuadra, y las diez restantes en un prado cercano. El departamento del Principado no ha adoptado ninguna medida de momento, al constatar que los animales no están en mal estado.

La tercera visita que recibió Mar Berjón fue la de una patrulla de la Guardia Civil. Acudieron a una llamada suya, quejándose del acoso que, según sostiene, sufre por parte de algunos medios de comunicación y por el hecho de que alguna persona se adentró en una zona que es de su propiedad.