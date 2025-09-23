Estas son las actuaciones (por valor de 129.000 euros) que afrontará Ribadesella este año para luchar contra los incendios

El Ayuntamiento de Ribadesella alcanzará, antes de finalizar el año, la ejecución de distintas actuaciones en materia contra incendios forestales por un importe total superior a los 129.000 euros. La inversión se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre el Principado de Asturias y el Consistorio para la defensa contra incendios y la mejora de infraestructuras rurales.

El Ayuntamiento ha adjudicado recientemente un nuevo proyecto por valor de 70.180 euros destinado a la construcción de un abrevadero, una manga ganadera, el desbroce y regeneración del pastizal en su entorno, así como la mejora de caminos rurales.

En el marco de este mismo convenio, firmado en diciembre de 2023 y vigente hasta finales de 2026, ya se han ejecutado trabajos previos por valor de 43.366 euros. Entre las actuaciones realizadas figuran la creación de fajas cortafuegos en zonas como El Alcrón, Tresmonte, Monte Moro y Santianes, además de la limpieza de manual de senderos en La Braña y Guadamía.

El compromiso del Consistorio riosellano es seguir desarrollando estas actuaciones en las que empezó a trabajar tras la firma del convenio con la Consejería de Medio Rural y Política Agrario. Comenzó con la definición de las diferentes acciones, después puso en marcha la redacción de los proyectos. Tras obtener el visto bueno del Principado se inició la tramitación de las obras.

Antes de final de año, Ribadesella habrá concluido acciones por valor de 129.000 euros y, quedará para 2026 el desarrollo de nuevas actuaciones que se llevarán a cabo con la partida destinada en el convenio para este fin, y que superará los 43.000 euros.