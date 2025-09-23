Vox acusa al PP de intentar "censurar" a su único concejal en Cangas de Onís "con el silencio cómplice del PSOE"

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Cangas de Onís, Ángel Díaz Tejuca, ha denunciado el "constante intento por parte del PP, de silenciar a la oposición, con el beneplácito del PSOE".

Tejuca, ha presentado más de 20 mociones al Ayuntamiento del concejo en lo que va de mandato, "todas dirigidas a los intereses generales de todos sus convecinos. Hemos formulado más de 1.000 preguntas desde el inicio de la legislatura. Sin embargo, el PP y PSOE, con bastantes más concejales, doce sobre trece, han presentado únicamente dos mociones, esto se traduce en una gestión pésima para cubrir el expediente", ha resaltado.

Según Vox, el PP cangués, que encabeza el alcalde, José Manuel González, plagió una de sus mociones. "Aparte de no reconocerlo, siempre ha eludido con evasivas y otras fórmulas, responder a la mayoría de las preguntas de VOX Cangas de Onís", destaca la formación que preside Santiago Abascal.

"Así están las cosas, PP y PSOE quieren hurtar el debate y silenciar a Vox, pues tal y como han aprobado en el reglamento municipal, han limitado a 5 minutos el tiempo de intervención por cada asunto , solo pueden presentarse 3 mociones y 10 preguntas".

Vox ya ha formulado el oportuno recurso impugnando la aprobación. "A la vista del nuevo escenario, que no cumple con los estándares de calidad democrática, Vox no va a rendirse ni nos van a callar. Seguiremos desarrollando nuestra labor de oposición en la calle y en los Juzgados, ya que, al parecer, el PP no ha tenido bastante con el varapalo judicial del cine Colón", sentencia Tejuca.