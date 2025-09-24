Cangas de Onís anuncia una rebaja de impuestos "ordenada y sostenible"

El Grupo Municipal Popular de Cangas de Onís ha registrado en el Ayuntamiento una moción destinada a poner en marcha un plan de reducción fiscal que permita aplicar, "de forma ordenada y sostenible", una rebaja de impuestos en el concejo. La iniciativa se debatirá en el pleno municipal que se celebra este jueves.

El objetivo, según el alcalde, José Manuel González Castro, es: "Ampliar la base contributiva sin aumentar los tipos impositivos, garantizando así que quienes hasta ahora no contribuían comiencen a hacerlo, y que no se vean penalizados los vecinos y empresas que siempre han cumplido con sus obligaciones fiscales".

Plan de Estabilización Fiscal

Con esa meta, el equipo de gobierno, integrado en exclusiva por el PP, ha impulsado un Plan de Estabilización Fiscal que, según ha indicado el Regidor, ya ha permitido contratar a una empresa especializada para la detección de inmuebles y construcciones no declaradas en el catastro. "Una vez finalizado este proceso, se aplicará una revisión a la baja del tipo impositivo del IBI y se estudiará la reducción de otras tasas e impuestos municipales", añade.

González Castro asegura que el de Cangas de Onís es un ayuntamiento "saneado y con superávit" y recuerda los "importantes logros" alcanzados en materia económica y tributaria durante los últimos años: "Reducción del tipo del IBI al 0,83%; establecimiento de un plazo medio de pago a proveedores de 40 días; eliminación de tasas como la de pastos ganaderos; y reducción de la deuda municipal a 750.000 euros, tras acometer una inversión estratégica como la adquisición del Cine Colón".

Superávit de 1,4 millones

Más: "Cierre del ejercicio 2024 con un superávit de 1,4 millones, que se destinarán a infraestructuras y servicio; asunción íntegra por el Ayuntamiento de los costes de actividades locales e iluminación navideña, sin exigir aportaciones a autónomos ni empresarios; bonificaciones de hasta el 70% en impuestos y tasas a vecinos en situación de vulnerabilidad; y creación de ayudas directas a organizaciones sociales como Cáritas y Cruz Roja de Cangas de Onís".

El Regidor anuncia una bajada de impuestos "responsable y justa" y expone que la moción presentada establece cinco compromisos: "Contratar una empresa para continuar con la detección y regularización de inmuebles no declarados; revisar a la baja el tipo del IBI una vez finalizado este proceso; estudiar la reducción de otras tasas e impuestos municipales que afectan directamente a familias, autónomos, agricultores, ganaderos y pymes; informar periódicamente al Pleno sobre los resultados del Plan de Estabilización Fiscal, garantizando transparencia; y reafirmar el compromiso del equipo de gobierno con la no subida de impuestos durante la legislatura, siempre que lo permitan las condiciones económicas".

"Con esta iniciativa, el Grupo Municipal Popular busca garantizar una fiscalidad más justa, equitativa y sostenible, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con los vecinos y con el futuro económico del concejo", concluye González Castro.

Impuestos "abusivos", según Vox

Cangas de Onís se cuenta entre los concejos con los impuestos más altos de Asturias, según ha denunciado en varias ocasiones el concejal de Vox, Ángel Díaz Tejuca, quien ha llegado a calificar de "escándalo" los impuestos municipales "abusivos" con los que el PP grava a los vecinos. Un ejemplo: el concejo, según Vox, tiene el impuesto de vehículos de tracción mecánica –"viñeta"– más caro de la comarca: lo ha subido un 75,4% en lo que va de siglo.

Los datos aportados en la denuncia lanzada hace dos meses por Vox figuran en un informe sobre fiscalidad elaborado por el Instituto de Estudios Económicos para la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), en el que se valoraron el IBI, IAE, viñeta, Incremento de Valor de Terrenos de naturaleza Urbana (plusvalía) e impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras ICIO.

La denuncia de Vox llegó unos meses después de que el alcalde cangués anunciara el inicio de un "plan de estabilización fiscal" para "rebajar impuestos y tasas". Fue en diciembre del año pasado. Ya entonces el equipo de gobierno anuncio que encargaría una investigación con el objetivo de localizar inmuebles que no estén dados de alta en el catastro y no paguen tributos.