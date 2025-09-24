Este es el completo programa del 54.º Festival de la Avellana de Piloña y de las Ferias y Fiestas de Santa Teresa

Piloña afronta un mes de octubre cargado de eventos, con un completo programa que vuelve a tener como eje central el emblemático Festival de la Avellana, que alcanza su 54ª edición. Tras él, tomarán el relevo las esperadas Ferias y Fiestas de Santa Teresa.

Las celebraciones arrancan el mismo miércoles 1 de octubre con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, organizado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Una jornada que llevará a la Benéfica de Infiesto música, gastronomía y charlas dirigidas a este colectivo.

La Avellana

La inauguración del festival avellanero tendrá lugar el viernes 3 de octubre a partir de las 19:00 horas con la actuación de la Banda de Gaites Lakadarma y el pregón del personal de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Piloña. Además, el evento servirá para homenajear a los Paisanos del Año: Alicia Rivera Blanco y Javier Lavandera Cantora. El broche musical lo pondrá la cantante Anabel Santiago.

Deporte y tradición tomarán el protagonismo del sábado 4 de octubre A primera hora se dará la salida de la XXIII Vuelta Concejo de Piloña en BTT. Por la tarde, a las 17:00 horas, la nueva bolera de San Cipriano acogerá a final del XXXVIII Campeonato Individual de Bolos Festival de la Avellana - XI Memorial Alfonso López "Alfonsito".

Mercáu Tradicional

Ese mismo día tendrá lugar el XVIII Mercáu Tradicional de Mestres, con 43 puestos de agroalimentación y artesanía. El ambiente estará amenizado por de la Asociación Folclórica Picos de Europa, SOI Panderetera, Circo en la luna, y la Xarangana y verbena nocturna a cargo de Pasito Show y DJ Llamedo Eventos. Vecinos y visitantes podrán acceder a la localidad a en tren turístico.

En paralelo, la Asociación El Prial celebra su 50 aniversario con una jornada de puertas abiertas, y a las 18:00 horas se celebrará una misa en el Santuario de la Cueva, donde se realizará la tradicional Ofrenda de la Avellana a la Virgen.

El domingo 5, será el Día Grande del 54º Festival de la Avellana, con la entrega de premios prevista para el mediodía. Por la tarde tendrá lugar el IX Alcuentru de Bandes de Gaites L'Ablana con un pasacalles que saldrá a las 18:00 horas desde la plaza María Josefa Canellada. Durante todo el fin de semana habrá también exposición de aves en la plaza del Ayuntamiento.

Ferias y Fiestas de Santa Teresa

Las celebraciones continúan con las tradicionales Ferias y Fiestas de Santa Teresa con diferentes actividades que se extenderán a lo largo de todo el mes.

Miércoles 8: la Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen de la Cueva organiza su Espicha de la Avellana en la plaza del Ganáu.

Jueves 9: presentación del VI Concurso de Canción Asturiana Villa de la Avellana que homenajeará a Josefina Argüelles "La Calandria de Vegadotos" en la Casa de Cultura Marqués de Vistalegre a las 19:30 horas.

Viernes 10: XXII Monográfico Nacional Pita Pinta Asturiana y actuaciones musicales nocturnas a cargo de la Orquesta espectáculo Cinema y DJ Grand-Vas Bailar.

Sábado 11: Piloña Deporte organiza la XVI Rogaine Tierra de Asturcones, y en el recinto de la Piscifactoría arrancará el 66º Concurso-Exposición de Ganado Vacuno, donde también se celebrará la VIII Feria de Maquinaria del Oriente. A las 20:30 horas en la iglesia parroquial comenzará el XXXII Aniversario de la Coral Polifónica Piloñesa con la participación del coro local y de la Coral Polifónica Santiago López de Pravia, y el Coro Mixto Peñasanta-Ramón A. Prada Vicente de Cangas de Onís. A partir de las 20:30 horas habrá orquesta del espectáculo Finisterre y Grupo D'Cano.

Domingo 12: El Día del Pilar: continúa el concurso de ganado, la feria de maquinaria y el monográfico pita pinta a los que se suma el VII Concurso Exposición de Cabra Bermeya.

Lunes 13: Gran Feria de Ganados de Santa Teresa.

Miércoles 15: Día de la Mujer Rural en el espacio de La Benéfica a partir de las 10:00 horas y, a las 13:00 horas, misa de Santa Teresa en la iglesia parroquial. Durante la jornada habrá sesión vermú e hinchables y caballitos gratuitos para los más pequeños. El broche lo pondrá una gran fiesta de la espuma.

Lunes 20: A las 19:00 horas se hará entrega de los premios del IV Concurso de fotografía con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural en la Casa de Cultura Marqués de Vistalegre.