El pueblo asturiano sin coches que parece sacado de un cuento y que ofrece las mejores vistas del Urriellu

Un pueblo sin coches en pleno siglo XXI. ¿Es real? Tan real que se llama Bulnes y está en Asturias, en el concejo de Cabrales. Rodeado de inmensas montañas (los Picos de Europa), esta preciosa aldea parece sacada de un cuento, con sus casas y calles de piedra y un intenso verde a su alrededor. Bulnes es el pueblo más remoto del Principado, pues carece de una carretera de acceso. Hasta allí solo se puede acceder a través de un funicular y caminando, aunque el recorrido a pie es duro y discurre por el conocido canal del Texu.

Otro rinconín guapo que se descubre caleyando por Bulnes. / LNE

Durante todo el año, en Bulnes tan solo viven ocho vecinos (en verano, su población aumenta a veinte) y su entorno es de una belleza incuestionable. Está enclavado en pleno macizo central de los Picos de Europa y se asoma al famoso Urriellu. Allí se respira silencio, paz y desconexión.

Llegar hasta Bulnes no es tarea fácil, y ahí está parte de su encanto. Para visitar Bulnes tienes dos opciones: hacer una ruta a pie de unas dos horas entre montañas o subirte al famoso funicular, que te lleva al pueblo en apenas 8 minutos. Eso sí, la comodidad tiene precio: 22 € ida y vuelta (aunque los peques solo pagan 7 €).

Hasta 22 viajes al día

El funicular se empezó a construir en el año 1998 y entró en funcionamiento en 2001. El recorrido salva la distancia entre Poncebos y la parte inferior del pueblo de Bulnes. Es un funicular de vía única y ancho métrico. Tiene una longitud de 2.227 metros y salva un desnivel de 402 metros con una pendiente del 18,19 %. El funicular dispone de un coche de pasajeros por cada sentido, con una capacidad de 28 viajeros, cada uno. Realiza 22 viajes al día en temporada alta y 16 en temporada baja.

El funicular de Bulnes. / P. A.

Subida a pie

El plan B para llegar a Bulnes es a pie por la canal del Texu, que se inicia en el puente de La Jaya, junto a Poncebos, y serpentea en subida hasta Bulnes, que está a unos 650 metros de altura, teniendo como compañía el río, de aguas limpias y refrescantes. Esta subida la suelen hacer montañeros y senderistas y se tarda de hora y media a dos horas. Llegar a Bulnes es la culminación de una ruta impresionante, donde el premio del paisaje que se disfruta tiene como guinda la llegada a este hermoso pueblo.

Senderistas camino Bulnes / .

Arquitectura tradicional

¿Y qué se encuentra el turista en Bulnes? Un pueblín de postal. Está considerado, de hecho, uno de las localidades más bonitas de España. Pese al paso del tiempo, en Bulnes se ha respetado la arquitectura tradicional de la zona. Allí son todas casas y calles de piedra, y tejados rojos. Todas las viviendas están cuidadas y lucen macetas con flores. A la entrada del pueblo hay un precioso puente de piedra y madera que se ha convertido en una parada obligatoria para hacerse una foto.

Dos pueblos en uno

El pueblo se divide en dos: Bulnes de Arriba, donde está el castillo, las casas más tradicionales y las mejores vistas del entorno, y Bulnes de Abajo, donde están los establecimientos hostelereos. Pese a ser una aldea, Bulnes cuenta con varios bares y alojamientos turísticos, así como un albergue.