Ángel Remis, el "abuelo 600"

"Entre el Seiscientos y yo cumplimos 150 años". Así se pronuncia Ángel Remis Sobrecueva, nacido en el núcleo rural de Táranu (Cangas de Onís), que acaba de cumplir 90 años y que pasa por ser uno de los conductores más longevos de Asturias. Sin contar que se trata de un amante empedernido de los coches Seat 600, pues ha tenido media docena de utilitarios de esa conocida marca. El que conduce actualmente fue fabricado hace justo 60 años, en 1965.

Este cangués empezó a conducir a los 20 años, en Caracas (Venezuela). Había emigrado a ese país, un año antes, con un doble objetivo: librarse del servicio militar obligatorio y labrarse un futuro. "Con 23 años ya manejaba autobuses en Caracas", recuerda. Lleva por lo tanto siete décadas al volante.

En la capital venezolana trabajó en una empresa alfarera y posteriormente prestó servicios de repartidor de pan. También ejerció como conductor de guaguas de una firma portuguesa.

De vuelta a la tierrina, Asturias, fue chófer en Camangu (Ribadesella), con Atanasio Pérez, transportando cebada desde Salamanca y Palencia, entre otros productos, al Principado de Asturias. Luego se hizo camionero. Cuenta con miles de kilómetros a sus espaldas. Reside en Sotu Cangues, junto a su mujer, Ofelia de Dios Tejedor, oriunda del también cangués núcleo rural de Labra.

Homenaje y reconocimiento

Su pasión han sido los vehículos del modelo Seat 600. "Al menos tuve seis. Este –de tonalidad verde– lo tengo desde hace más de 30 años y lo adquirí en Palencia", matiza. Asiduo a las concentraciones de coches clásicos, tanto en Asturias como en otras comunidades autónomas, hace unos años en el Encuentro Internacional de Seat 600 de Palencia, fue homenajeado como el conductor más veterano. También recibió otro reconocimiento en Cabezón de la Sal (Cantabria).

En el frontal de la carrocería de su coche, luce con satisfacción y orgullo la leyenda "Virgen de La Velilla, Táranu", festividad de su pueblo.