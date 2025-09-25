Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortes de un carril con tráfico alternativo durante cuatro meses en el puente de Ribadesella a partir de esta fecha

Durante la ejecución de esta fase de las obras, previa al cierre del puente al tráfico rodado durante 15 semanas, se permitirá siempre el paso peatonal sobre el tablero del puente

Obras del puente de Ribadesella en una imagen de archivo.

Obras del puente de Ribadesella en una imagen de archivo. / Julia Quince

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ribadesella

El puente de Ribadesella sufrirá cortes de un carril, con tráfico alternativo, durante los próximos cuatro meses, a partir del próximo lunes 29. Así lo ha anunciado este jueves el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que continúa con las obras para la rehabilitación estructural y funcional de esa infraestructura, situada en el kilómetro 3 de la N-632 (Ribadesella-Canero), con una inversión global de 7,74 millones de euros (IVA incluido). Desde el inicio de esta semana ha comenzado la colocación de la señalización previa a los trabajos de refuerzo de las cimentaciones mediante la ejecución de micropilotes en pilas y estribos.

Posteriormente, será necesario cerrar por completo el puente al tráfico rodado durante 15 semanas, tal y como se había anunciado para el 15 de septiembre, lo que hace suponer que la obra acumula un retraso de unos cuatro meses sobre las previsiones realizadas a principios de este año.

Según ha anunciado el Ministerio, para la ejecución de estas labores, serán necesarias las afectaciones al tráfico con cortes que permitirán paso alternativo de vehículos y cortes totales puntuales. Así, habrá corte de carril con tráfico alternativo en ambos sentidos, ininterrumpido de lunes a domingo, regulado por semáforos, desde el día 29 de septiembre hasta un plazo estimado de 4 meses. Durante este periodo, serán necesarios cortes totales puntuales del puente para realizar los trabajos de hormigonado del encepado  de las pilas.

Abierto para las emergencias

Estos cortes, que deberán ser coincidentes con la bajamar, tendrán una duración aproximada de 4 horas y se anunciarán con la debida antelación. Para ello, se colocarán carteles de aviso en la proximidad del tablero en los dos estribos. Además, el 1 de octubre habrá un corte de dos horas, de 16.00 a 18.00 horas, para colocar la micropilotadora. El itinerario alternativo previsto en estos episodios será la autovía A-8, entre los enlaces de Lloviu (kilómetro 319) y Pando/Bones (kilómetro 326).

Durante los cortes totales, ante un transporte de emergencia, se detendrán los trabajos y recolocará la maquinaria para que los vehículos de emergencia puedan cruzar con total seguridad. Además, en este periodo, se permitirá en todo momento el paso peatonal sobre el tablero del puente.

Trabajos realizados hasta ahora

Las obras se reiniciaron el pasado 10 de junio y durante los meses de verano se han ejecutado trabajos previos, como limpieza de los pilotes existentes de pila 8 a pila 13 y el estribo 2 del puente. Esta labor ha consistido en trabajar sobre una península de relleno en momento de bajamar, excavando por debajo de la cota actual del encepado unos 80 cm, para regularizar el hormigón de limpieza y dejar al menos unos 1,5 m para el nuevo encepado.

Además, se ha realizado la limpieza de los pilotes actuales para su adherencia con el futuro encepado. Asimismo, la semana del 8 de septiembre se han comenzado también los subacuáticos en las pilas 1 a 7, consistentes en excavación necesaria para poder realizar el hormigón de limpieza y dejar espacio suficiente por debajo al nuevo encepado, además de la limpieza de los pilotes existentes. Estas operaciones realizadas hasta ahora se han ejecutado sin afectaciones al tráfico, tal como se había previsto.

