La luz volvió a la rotonda de Prestín (Parres), en la N-625, después de tres semanas a oscuras
La glorieta registró algún choque, pero sin graves consecuencias
"Y se hizo la luz, por fin". Después de tres semanas -como mínimo- sin luz en la glorieta del barrio de Prestín, en término municipal de Cangas de Onís, justo donde arranca la variante de circunvalación de la ciudad de Cangas de Onís, el jueves, regresó la iluminación pública en ese lugar de la carretera N-625 (León-Santander por Cangas de Onís) y acabó por solventar un problema que traía en vilo a muchos conductores y también a usuarios -asiduos a la práctica del senderismo por el camino paralelo al citado vial-. Eso sí, algún golpe circulatorio, aunque sin graves consecuencias, se llegó a registrar en esa rotonda durante las noches de los coletazos de la temporada veraniega.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fueron dos encapuchados, lo diré una, dos y mil veces', insiste la pareja del ganadero de Ribadesella asesinado a golpes
- ¿Asesinaron realmente dos encapuchados al ganadero de Ribadesella? Lo que matiza ahora a la Guardia Civil su cuñada y un posible móvil económico
- Herido tras estampar su BMW 'nuevo de paquete' contra una grúa en una gasolinera de La Corredoria
- Un Pelayo de 70 metros y rebajar el Muro, entre las ideas para la playa verde de Gijón
- Benjamín Noval brilla en su estreno mundialista en la contrarreloj júnior: segundo mejor clasificado entre los ciclistas de primer año
- La empresa de la transformación de la Avenida de Galicia de Oviedo en bulevar inicia unas obras muy esperadas en La Corredoria
- El kamikaze de la 'Y', detenido en La Bolgachina: estaba en busca y captura y pendiente de entrar en prisión
- Muere el menor gijonés que sufrió un accidente de coche en agosto junto a su familia en Guadalajara
¿Qué diseño te gusta más para la futura playa verde de Gijón? El proceso ciudadano para participar ya está abierto
El aprieto que salpica a Alejandra Rubio tras salir a la luz esta comprometida información de Carlo Costanzia: "Hace lo que cree"
El aprieto que salpica a Alejandra Rubio tras salir a la luz esta comprometida información de Carlo Costanzia: "Hace lo que cree"
Un cachopo relleno de fabada, el nuevo plato (de un metro de longitud) que ofrece un restaurante de Madrid y que desata la polémica en Asturias
La respuesta del presidente de RTVE a Vox y su amenaza de "entrar con motosierra o lanzallamas" provoca risas en el Congreso
Los 5 Mejores Brunch en Asturias que No te Puedes Perder
Contenido patrocinado