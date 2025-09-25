La luz volvió a la rotonda de Prestín (Parres), en la N-625, después de tres semanas a oscuras

"Y se hizo la luz, por fin". Después de tres semanas -como mínimo- sin luz en la glorieta del barrio de Prestín, en término municipal de Cangas de Onís, justo donde arranca la variante de circunvalación de la ciudad de Cangas de Onís, el jueves, regresó la iluminación pública en ese lugar de la carretera N-625 (León-Santander por Cangas de Onís) y acabó por solventar un problema que traía en vilo a muchos conductores y también a usuarios -asiduos a la práctica del senderismo por el camino paralelo al citado vial-. Eso sí, algún golpe circulatorio, aunque sin graves consecuencias, se llegó a registrar en esa rotonda durante las noches de los coletazos de la temporada veraniega.