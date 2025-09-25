Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Robo en pleno centro de Cangas de Onís por el método del alcantarillazo

El suceso tuvo lugar en un local comercial de la calle José González Soto

El cristal roto.

El cristal roto.

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Esta pasada madrugada tuvo lugar en pleno centro de Cangas de Onís un robo en el local de Movistar, situado en la calle José González Soto -justo al lado del Cine Colón- y a escasos cincuenta metros de distancia de la Casa Consistorial. Los amigos de lo ajeno utilizaron una alcantarilla para romper la cristalera y acceder al interior del local comercial.

Aun se desconoce en balance de los sustraido, pues, de momento, la fachada del establecimiento está encintada a la espera de que actúe la Policía Judicial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents