Robo en pleno centro de Cangas de Onís por el método del alcantarillazo
El suceso tuvo lugar en un local comercial de la calle José González Soto
J. M. Carbajal
Cangas de Onís
Esta pasada madrugada tuvo lugar en pleno centro de Cangas de Onís un robo en el local de Movistar, situado en la calle José González Soto -justo al lado del Cine Colón- y a escasos cincuenta metros de distancia de la Casa Consistorial. Los amigos de lo ajeno utilizaron una alcantarilla para romper la cristalera y acceder al interior del local comercial.
Aun se desconoce en balance de los sustraido, pues, de momento, la fachada del establecimiento está encintada a la espera de que actúe la Policía Judicial.
