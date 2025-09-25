Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una singular exposición muestra "lo que es eterno" en el Centro Tito Bustillo de Ribadesella

Once artistas asturianos aportan obras inéditas que reinterpretan el arte rupestre desde disciplinas como la escultura, la pintura o el videoarte

Inauguración de la nueva exposición de Tito Bustillo

Inauguración de la nueva exposición de Tito Bustillo / R. J. Q.

J. Quince

Ribadesella

Escultura, pintura, videoarte e instalación artística están presentes en "Lo que es eterno", la nueva exposición que acoge el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo. Se trata de un diálogo entre el arte prehistórico de la Cueva riosellana y las creaciones de 11 artistas asturianos contemporáneos.

El director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, el alcalde de Ribadesella, Paulo García, y el comisario de la muestra, el historiador de arte Santiago Martínez, acompañados de parte de los artistas participantes, han visitado la inauguración de la muestra realizada por la Asociación Atelier de Proyectos, en la que se busca reflejar cómo las expresiones artísticas actuales se conectan con las manifestaciones más primitivas de nuestros antepasados.

Inauguración de la muestra, este jueves.

Inauguración de la muestra, este jueves. / R. J. Q.

Piezas inéditas

Los artistas Fernando Alba, María Álvarez, Tania Blanco, Iyán Castaño, Maite Centol, Kela Coto, Asaaf Iglesias, Lisardo Menéndez, Hugo O ́Donnel, Elena Rato y María Jesús Rodríguez se han sumado a este proyecto con piezas inéditas que crean un vínculo entre el entorno prehistórico y las expresiones artísticas contemporáneas, abriendo caminos que reinterpretan las manifestaciones prehistóricas mediante el arte actual. Las obras resultantes ofrecen nuevas perspectivas sobre su relevancia y significado en la actualidad.

"Lo que es eterno" se podrá visitar hasta el 28 de diciembre, de miércoles a domingo, en el horario de apertura del equipamiento riosellano, con acceso gratuito con la entrada al Centro. Además, el 8 de noviembre a las 12:00 horas tendrá lugar la presentación del catálogo de la muestra y se llevará a cabo una visita guiada para público general.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fueron dos encapuchados, lo diré una, dos y mil veces', insiste la pareja del ganadero de Ribadesella asesinado a golpes
  2. ¿Asesinaron realmente dos encapuchados al ganadero de Ribadesella? Lo que matiza ahora a la Guardia Civil su cuñada y un posible móvil económico
  3. Herido tras estampar su BMW 'nuevo de paquete' contra una grúa en una gasolinera de La Corredoria
  4. Un Pelayo de 70 metros y rebajar el Muro, entre las ideas para la playa verde de Gijón
  5. Benjamín Noval brilla en su estreno mundialista en la contrarreloj júnior: segundo mejor clasificado entre los ciclistas de primer año
  6. La empresa de la transformación de la Avenida de Galicia de Oviedo en bulevar inicia unas obras muy esperadas en La Corredoria
  7. El kamikaze de la 'Y', detenido en La Bolgachina: estaba en busca y captura y pendiente de entrar en prisión
  8. Muere el menor gijonés que sufrió un accidente de coche en agosto junto a su familia en Guadalajara

El aprieto que salpica a Alejandra Rubio tras salir a la luz esta comprometida información de Carlo Costanzia: "Hace lo que cree"

El aprieto que salpica a Alejandra Rubio tras salir a la luz esta comprometida información de Carlo Costanzia: "Hace lo que cree"

La UER adelanta la votación para decidir si Israel participa en Eurovisión

La UER adelanta la votación para decidir si Israel participa en Eurovisión

Un cachopo relleno de fabada, el nuevo plato (de un metro de longitud) que ofrece un restaurante de Madrid y que desata la polémica en Asturias

Un cachopo relleno de fabada, el nuevo plato (de un metro de longitud) que ofrece un restaurante de Madrid y que desata la polémica en Asturias

La luz volvió a la rotonda de Prestín (Parres), en la N-625, después de tres semanas a oscuras

La luz volvió a la rotonda de Prestín (Parres), en la N-625, después de tres semanas a oscuras

El aprieto que salpica a Alejandra Rubio tras salir a la luz esta comprometida información de Carlo Costanzia: "Hace lo que cree"

El aprieto que salpica a Alejandra Rubio tras salir a la luz esta comprometida información de Carlo Costanzia: "Hace lo que cree"

La respuesta del presidente de RTVE a Vox y su amenaza de "entrar con motosierra o lanzallamas" provoca risas en el Congreso

La respuesta del presidente de RTVE a Vox y su amenaza de "entrar con motosierra o lanzallamas" provoca risas en el Congreso

Aplausos y gritos de ánimo de los aficionados del Oviedo al paso del autobús del equipo camino al Tartiere

Aplausos y gritos de ánimo de los aficionados del Oviedo al paso del autobús del equipo camino al Tartiere

Los 5 Mejores Brunch en Asturias que No te Puedes Perder

Los 5 Mejores Brunch en Asturias que No te Puedes Perder
Tracking Pixel Contents