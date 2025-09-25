Una singular exposición muestra "lo que es eterno" en el Centro Tito Bustillo de Ribadesella
Once artistas asturianos aportan obras inéditas que reinterpretan el arte rupestre desde disciplinas como la escultura, la pintura o el videoarte
J. Quince
Escultura, pintura, videoarte e instalación artística están presentes en "Lo que es eterno", la nueva exposición que acoge el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo. Se trata de un diálogo entre el arte prehistórico de la Cueva riosellana y las creaciones de 11 artistas asturianos contemporáneos.
El director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, el alcalde de Ribadesella, Paulo García, y el comisario de la muestra, el historiador de arte Santiago Martínez, acompañados de parte de los artistas participantes, han visitado la inauguración de la muestra realizada por la Asociación Atelier de Proyectos, en la que se busca reflejar cómo las expresiones artísticas actuales se conectan con las manifestaciones más primitivas de nuestros antepasados.
Piezas inéditas
Los artistas Fernando Alba, María Álvarez, Tania Blanco, Iyán Castaño, Maite Centol, Kela Coto, Asaaf Iglesias, Lisardo Menéndez, Hugo O ́Donnel, Elena Rato y María Jesús Rodríguez se han sumado a este proyecto con piezas inéditas que crean un vínculo entre el entorno prehistórico y las expresiones artísticas contemporáneas, abriendo caminos que reinterpretan las manifestaciones prehistóricas mediante el arte actual. Las obras resultantes ofrecen nuevas perspectivas sobre su relevancia y significado en la actualidad.
"Lo que es eterno" se podrá visitar hasta el 28 de diciembre, de miércoles a domingo, en el horario de apertura del equipamiento riosellano, con acceso gratuito con la entrada al Centro. Además, el 8 de noviembre a las 12:00 horas tendrá lugar la presentación del catálogo de la muestra y se llevará a cabo una visita guiada para público general.
- Fueron dos encapuchados, lo diré una, dos y mil veces', insiste la pareja del ganadero de Ribadesella asesinado a golpes
- ¿Asesinaron realmente dos encapuchados al ganadero de Ribadesella? Lo que matiza ahora a la Guardia Civil su cuñada y un posible móvil económico
- Herido tras estampar su BMW 'nuevo de paquete' contra una grúa en una gasolinera de La Corredoria
- Un Pelayo de 70 metros y rebajar el Muro, entre las ideas para la playa verde de Gijón
- Benjamín Noval brilla en su estreno mundialista en la contrarreloj júnior: segundo mejor clasificado entre los ciclistas de primer año
- La empresa de la transformación de la Avenida de Galicia de Oviedo en bulevar inicia unas obras muy esperadas en La Corredoria
- El kamikaze de la 'Y', detenido en La Bolgachina: estaba en busca y captura y pendiente de entrar en prisión
- Muere el menor gijonés que sufrió un accidente de coche en agosto junto a su familia en Guadalajara