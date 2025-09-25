Una singular exposición muestra "lo que es eterno" en el Centro Tito Bustillo de Ribadesella

Escultura, pintura, videoarte e instalación artística están presentes en "Lo que es eterno", la nueva exposición que acoge el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo. Se trata de un diálogo entre el arte prehistórico de la Cueva riosellana y las creaciones de 11 artistas asturianos contemporáneos.

El director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, el alcalde de Ribadesella, Paulo García, y el comisario de la muestra, el historiador de arte Santiago Martínez, acompañados de parte de los artistas participantes, han visitado la inauguración de la muestra realizada por la Asociación Atelier de Proyectos, en la que se busca reflejar cómo las expresiones artísticas actuales se conectan con las manifestaciones más primitivas de nuestros antepasados.

Inauguración de la muestra, este jueves. / R. J. Q.

Piezas inéditas

Los artistas Fernando Alba, María Álvarez, Tania Blanco, Iyán Castaño, Maite Centol, Kela Coto, Asaaf Iglesias, Lisardo Menéndez, Hugo O ́Donnel, Elena Rato y María Jesús Rodríguez se han sumado a este proyecto con piezas inéditas que crean un vínculo entre el entorno prehistórico y las expresiones artísticas contemporáneas, abriendo caminos que reinterpretan las manifestaciones prehistóricas mediante el arte actual. Las obras resultantes ofrecen nuevas perspectivas sobre su relevancia y significado en la actualidad.

"Lo que es eterno" se podrá visitar hasta el 28 de diciembre, de miércoles a domingo, en el horario de apertura del equipamiento riosellano, con acceso gratuito con la entrada al Centro. Además, el 8 de noviembre a las 12:00 horas tendrá lugar la presentación del catálogo de la muestra y se llevará a cabo una visita guiada para público general.