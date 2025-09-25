Vecinos de Llanes con Palestina reclama "la ruptura de relaciones de todo tipo con Israel hasta que abandone su política criminal de expansión en Gaza"

Un grupo de personas, integrantes del colectivo Vecinos de Llanes con Palestina, han entregado a los tres partidos políticos con representación municipal, VxLl, PSOE y PP, un comunicado con la esperanza de que lo respalden de forma unánime y lo aprueben en sesión plenaria.

Vecinos de Llanes con Palestina, cuyo portavoz es Ángel Álvarez Holguera, señala que los llaniscos y el resto de los habitantes de la comarca oriental no pueden "mirar para otro lado" mientras asisten "horrorizados a la masacre sistemática que está sufriendo Gaza desde hace dos años, en la que bajo las armas de Israel han sido asesinadas ya más de 65.000 personas, en su inmensa mayoría civiles, entre ellas cerca de 19.000 niños", señalan.

"Crímenes de lesa humanidad"

El comunicado destaca que el Gobierno israelí, según el Tribunal Internacional de Justicia, está cometiendo "toda clase de violaciones del derecho internacional y terribles crímenes de lesa humanidad contra los palestinos. En Gaza ha dañado o destruido más del 90% de las viviendas, de los hospitales y escuelas".

Cartel de la concentración en Llanes. / LNE

Más: "Las infraestructuras básicas de salud, agua, saneamiento e higiene han colapsado. Está obligando a sus habitantes a continuos desplazamientos forzosos. Incluso se han documentado ataques directos contra niños en campos de refugiados, en rutas de desalojo y en las zonas de distribución de ayuda", apunta Vecinos de Llanes con Palestina.

Hambruna en Gaza

Según este colectivo, la población está "muriendo también de hambre y sed". De hecho, la ONU ha declarado "la hambruna —es decir, el hambre generalizada— en la ciudad de Gaza, bombardeada sin piedad, porque Israel impide el paso o deja entrar con cuenta gotas la ayuda humanitaria internacional. Pero la comunidad de naciones no está actuando —como sí hizo contra el 'apartheid' en Sudáfrica— con la contundencia necesaria para detener el exterminio de la población palestina y la devastación de Gaza".

Por ello, los integrantes del colectivo alzan la voz para exigir a la Unión Europea y al Gobierno de España "la ruptura de relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con Israel hasta que abandone su política criminal de expansión en Gaza y en Cisjordania y ponga fin así al genocidio que está cometiendo contra el pueblo palestino según lo ha calificado oficialmente la Comisión de Investigación de Naciones Unidas".

Este grupo ha recordado que el próximo 4 de octubre, al mediodía, se realizará una concentración junto al Ayuntamiento de Llanes en protesta "contra el genocidio" y "el comercio de armas" y en defensa de la ruptura de las relaciones con Israel.