La canguesa Claudia Gutiérrez Lueje se alza con el Premio "Enriqueta González Rubín" de narrativa joven en asturiano

La canguesa Claudia Gutiérrez Lueje se alzó con la quinta edición del Premio Enriqueta González Rubín de narrativa joven en asturiano, que promueve Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte. Su novela "Diariu indecente d’una docente" ha sido reconocida por el jurado del galardón por “su buena construcción desde el punto de vista formal, el equilibrio en su estructura y su naturalidad expresiva”. El jurado valoró, además, el alto nivel general y la diversidad de las obras presentadas.

Dicho jurado estaba formado por Blanca Fernández Quintana, escritora y profesora, Sofía Fernández Castañón, escritora y realizadora audiovisual y Llucía Menéndez Suárez, filóloga y profesora. El director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística actuó como presidente y Laura Marcos, filóloga adscrita al Servicio de Planificación y Normalización Llingüística, como secretaria. La joven escritora presenta un relato ameno ambientado en el viaje de estudios de un centro de secundaria.

El premio Enriqueta González Rubín de narrativa joven en asturiano está dotado con 3.000 euros. El Gobierno de Asturias impulsó el galardón en 2021 para reconocer el talento de la producción literaria de las nuevas voces de la literatura en lengua asturiana. En sus ediciones anteriores, el premio recayó en Blanca Fernández Quintana, Andrés Fernández Menéndez y Beatriz Quintana Coro.

Claudia Gutiérrez Lueje estudió el grado de Lengua Española y Literatura con minor en Llingua Asturiana y ejerce como profesora de Lengua. En el ámbito de la llingua asturiana, ha participado en la revista literaria "Formientu" y ha ganado varios premios en certámenes lliterarios como el concurso Entaína a escribir de microrrelatos improvisados o "Qué guapo ye querese", organizado por la Oficina de la Llingua de Xixón.

Además, está muy vinculada al deporte de montaña -ha ganado La Travesera Integral Picos de Europa y la Xtreme Lagos de Covadonga, entre otras carreras-, también ha hecho colaboraciones audiovisuales en asturiano de temas deportivos en el programa Sentir Asturies emitido en RTPA y en la plataforma online.