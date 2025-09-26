Esto es lo que costará la rehabilitación del edificio auxiliar de la Casa de Gracia Noriega, en Llanes

El Ayuntamiento de Llanes ha adjudicado los trabajos de rehabilitación del edificio auxiliar de la Casa de Gracia Noriega por un importe de 355.760 euros y con un plazo previsto de ejecución de cuatro meses.

La Casa de Gracia Noriega, situada en la calle Gutiérrez de la Gándara de la villa llanisca, popularmente conocida como la Calle Nueva, es de titularidad municipal y se halla incluida en el Catálogo Urbanístico de Protección del Concejo de Llanes y en el inventario de Patrimonio Arquitectónico de Asturias (IPAA), constando de dos edificios: la vivienda principal y el inmueble auxiliar.

Edificaciones en estado "ruinoso"

El estado de ambas edificaciones era "ruinoso", tal y como señalan desde el equipo de gobierno, que tenía como compromiso la reparación de ambos. El pasado año ya se abordó la primera fase de la rehabilitación de la casa principal, actuando sobre la cubierta y la envolvente, con una inversión de 250.000 euros.

Imagen de archivo de la Casa de Gracia Noriega. / LNE

La actuación cuenta con una subvención del programa de ayudas a entidades locales para la rehabilitación de edificios públicos de titularidad local, PIREP Local, de 46.198,17 euros.

"Continuamos con el empeño de mejorar y poner en uso y valor el patrimonio de los llaniscos y llaniscas. En este caso a través de una segunda gran inversión en la casa de Gracia Noriega, un inmueble en estado de ruina que el anterior gobierno socialista adquirió por un millón de euros en 2008 y que, finalmente, tras estas obras, podrá ponerse en servicio para usos públicos", ha señalado el alcalde de Llanes, Enrique Riestra.

Los trabajos del edificio auxiliar

El proyecto para el edificio auxiliar de Gracia Noriega contempla la demolición de la cubierta y el vaciado del volumen del mismo manteniendo la envolvente exterior. Para ello es necesario el apeo y estabilización, mediante un sistema de mecanotubo colocado por el exterior, de las cuatro fachadas del inmueble como paso previo al inicio de la demolición. Asimismo, y de forma simultánea, se excavarán las zanjas para la cimentación y las nuevas conducciones de saneamiento.

Una vez estabilizado se procederá a la reparación de las grietas existentes y a la sustitución de los elementos de fábrica dañados o perdidos. Una vez reparado el muro, se construirá un zuncho de coronación de hormigón armado en todo el perímetro, que servirá de apoyo a la estructura de la cubierta, y se colocará un nuevo pilar metálico para apoyar la viga principal de forjado intermedio.

Paneles "sandwich"

En lo referido a la envolvente, y especialmente a la cubierta del edificio, esta se resolverá con paneles "sándwich" que se colocarán directamente sobre los pontones de la estructura. Los aleros se recubrirán con tableros de madera de castaño tratados, tanto en el canto como en la cara inferior. La cobertura será de teja cerámica plana tipo Guisasola, con piezas especiales en la cumbrera y otras secciones. La recogida de aguas pluviales se solucionará con canalones semicirculares de chapa de zinc que se colocarán en las tres fachadas libres del edificio.

En cuanto a las fachadas, los muros se repararán mediante el picado y saneado de la carga existente, y se aplicará un tratamiento para evitar humedades en la parte inferior de todo el perímetro de la envolvente. Se repondrá así mismo el enfoscado exterior y se mantendrán, o reconstruirán si es necesario, los recercados y relieves en esquina.

Puertas de madera de castaño

El suelo de la planta baja, por su parte, se resolverá con una solera de hormigón de 12 centímetros de espesor sobre la que se dispondrá una capa de aislamiento de poliestireno extrusionado. La cámara bajo la solera se ventilará mediante conducciones con salida al exterior y se dispondrán rejillas en la parte inferior de las fachadas para la salida de estas conducciones.

La carpintería exterior será de aluminio lacado, con acristalamiento doble, y las puertas de la planta baja serán de madera de castaño, con despiece y aperturas iguales que las existentes en la actualidad.