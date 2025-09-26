El empresario Ramón Hevia Castaño, pregonero de la 84.ª edición del Concurso-Exposición de Quesos de los Picos de Europa, en Cangas de Onís

La ciudad de Cangas de Onís se prepara para acoger uno de sus eventos más emblemáticos, concretamente el próximo 12 de octubre, pues, celebrará la octogésima cuarta edición del Concurso-Exposición de Quesos de los Picos de Europa, uno de los decanos de ese tipo de eventos de cuantos tienen lugar en el país, que se desarrollará de forma conjunta con la trigesimoctava edición del Concurso-Exposición de la Miel del Oriente de Asturias. Además, previamente, la vieja capital del Reino albergará los días 5 y 6 de octubre, la vigésima edición de la Feria Regional de Quesos de Asturias.

El empresario Ramón Hevia Castaño, vinculado al mundo deportivo y al ámbito local en Cangas de Onís, será encargado este año del pregón. Presidió el Cánicas A.C. durante dos mandatos y durante su gestión, se dedicó especialmente a la promoción del fútbol-base, tratando de conciliar la práctica deportiva con la continuidad académica de los jóvenes futbolistas. También promovió la figura de un psicólogo dentro del club como apoyo para los jugadores, considerando su labor como “imprescindible” en el ámbito local. Al finalizar su segundo mandato, manifestó que dejaba la presidencia para que nuevas personas tomaran el relevo, aunque se ofrecía a colaborar en otras funciones si era necesario.

Expresidente de Incatur

Ramón Hevia igualmente ha estado involucrado en el desarrollo turístico del concejo de Cangas de Onís y área de los Picos de Europa. En concreto, fue presidente de la Asociación de Empresarios de la comarca de los Picos de Europa (Incatur), creada en los años 80 y que se fortaleció durante los 90 con su implicación La lectura del pregón del Concurso-Exposición de Quesos de los Picos de Europa está programada para el 3 de octubre, a las 20.00 horas, en el salón de actos del Ayuntamiento, y servirá como apertura oficial de unas jornadas en las que el queso y la miel volverán a ser protagonistas indiscutibles, atrayendo a miles de visitantes a la ciudad.

La cita reunirá a elaboradores, productores y amantes de los quesos más emblemáticos de la comarca de los Picos de Europa —con especial presencia del exquisito queso gamonéu, emblema del concejo—, además de ofrecer un escaparate para la miel del Oriente asturiano y los quesos de toda la región, consolidándose como un punto de encuentro de referencia para la gastronomía y la tradición. Desde el Ayuntamiento se subraya "la importancia de esta celebración que pone en valor la riqueza cultural y gastronómica de nuestro territorio, fortalece el sector primario y contribuye a difundir la identidad de Asturias dentro y fuera de nuestras fronteras".