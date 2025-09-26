El guitarrista Rubén Bada presenta su primer disco en solitario, hoy en La Benéfica

El guitarrista Rubén Bada, uno de los músicos de referencia en la escena folk y post-folk asturiana, con una trayectoria muy larga que incluye sus trabajos con "DRD", "L-R" y su inclusión en la banda de Rodrigo Cuevas, celebra treinta años encima de los escenarios con un diso en solitario, el primero de su carrera.

La grabación se plantea como un tríptico donde cada bloque representa tres facetas distintas en su forma de entender la música: canciones tradicionales, melodías interpretadas con el violín al estilo de los vigulineros tradicionales, y guitarra solista. En el disco colaboran Pepín de Muñalén a las flautas, Leticia Baselgas y Rodrigo Joglar a las percusiones, además de Elías García, que dejó dos temas grabados antes de su prematura desaparición. El disco se presenta hoy en directo en Piloña, en La Benéfica a las 20.00 horas.