El guitarrista Rubén Bada presenta su primer disco en solitario, hoy en La Benéfica
Ch. N.
El guitarrista Rubén Bada, uno de los músicos de referencia en la escena folk y post-folk asturiana, con una trayectoria muy larga que incluye sus trabajos con "DRD", "L-R" y su inclusión en la banda de Rodrigo Cuevas, celebra treinta años encima de los escenarios con un diso en solitario, el primero de su carrera.
La grabación se plantea como un tríptico donde cada bloque representa tres facetas distintas en su forma de entender la música: canciones tradicionales, melodías interpretadas con el violín al estilo de los vigulineros tradicionales, y guitarra solista. En el disco colaboran Pepín de Muñalén a las flautas, Leticia Baselgas y Rodrigo Joglar a las percusiones, además de Elías García, que dejó dos temas grabados antes de su prematura desaparición. El disco se presenta hoy en directo en Piloña, en La Benéfica a las 20.00 horas.
- Fueron dos encapuchados, lo diré una, dos y mil veces', insiste la pareja del ganadero de Ribadesella asesinado a golpes
- ¿Asesinaron realmente dos encapuchados al ganadero de Ribadesella? Lo que matiza ahora a la Guardia Civil su cuñada y un posible móvil económico
- Herido tras estampar su BMW 'nuevo de paquete' contra una grúa en una gasolinera de La Corredoria
- Un Pelayo de 70 metros y rebajar el Muro, entre las ideas para la playa verde de Gijón
- Benjamín Noval brilla en su estreno mundialista en la contrarreloj júnior: segundo mejor clasificado entre los ciclistas de primer año
- La empresa de la transformación de la Avenida de Galicia de Oviedo en bulevar inicia unas obras muy esperadas en La Corredoria
- El kamikaze de la 'Y', detenido en La Bolgachina: estaba en busca y captura y pendiente de entrar en prisión
- Muere el menor gijonés que sufrió un accidente de coche en agosto junto a su familia en Guadalajara