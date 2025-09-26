PP y PSOE se alían para "salvar" la compra del Cine Colón de Cangas de Onís, en el aire por una sentencia judicial
Vox, autor de la demanda, defiende que la operación fue declarada nula de pleno derecho por los tribunales
Aún con matices, PP y PSOE se dieron ayer la mano en Cangas de Onís para "salvar" la compra del Cine Colón, en el aire debido a una sentencia judicial propiciada por una demanda de Vox. Populares ◘–en el poder– y socialistas, votaron a favor de la solución pergeñada por el equipo de gobierno para que el Ayuntamiento no pierda la propiedad del emblemático edificio.
La solución propuesta parte de la base de que la sentencia de un jugado ovetense no declaró nula de pleno derecho la compra del Colón, sino que la declaró "anulable" por la falta de un informe preceptivo de la Consejería de Cultura. PP y PSOE consideran que el expediente no está caducado y que, por lo tanto, bastará con retrotraer la tramitación al momento en el que se debió incorporar el informe, y hacerlo. El PSOE, no obstante, pidió que se depuren responsabilidades por el error que supuso no solicitar el informe a Cultura.
"Un defecto de forma, no de fondo"
El alcalde, José Manuel González Castro, esgrimió que la sentencia "no es una condena al proyecto", señala "un defecto de forma, no de fondo", y que el proyecto "sigue adelante, rehaciendo el procedimiento". Acusó al único edil de Vox, Ángel Díaz Tejuca, de "no aportar soluciones, solo busca poner palos en las ruedas".
Frente a los 12 votos favorables que sumaron PP y PSOE, el voto negativo de Díaz Tejuca, quien considera que el fallo judicial sí declaró nula de pleno derecho la operación, cerrada hace un año tras desembolsar el Ayuntamiento 855.000 euros, una cantidad que el edil opositor juzga "un derroche". Díaz Tejuca ya ha anunciado que reclamará "responsabilidades patrimoniales" por lo que considera "una presunta malversación de caudales públicos".
