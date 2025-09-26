Tito Bustillo presenta "Lo que es eterno", la mirada del arte contemporáneo a la cueva

De la propuesta de llevar a once artistas de distintas generaciones a Tito Bustillo y que de aquella visita desarrollaran una obra ha salido una exposición, "Lo que es eterno", que ayer se inauguró en el centro de arte rupestre de Tito Bustillo. Diseñado por la asociación Atelier de Proyectos y con el comisariado de Santiago Martínez, el resultado llama la atención por las interferencias, diálogos y conexiones que parecen haberse generado entre las piezas, a pesar de que cada uno de los creadores ha trabajado por su cuenta, sin saber lo que hacía el otro.

Santiago Martínez se mostraba satisfecho al ver cómo se han conjugado distintas generaciones de artistas contemporáneos, desde Fernando Alba, uno de los mayores, a Yllán Castaño, el más joven. Pese a los distintos lenguajes plásticos, la coherencia no la han puesto tanto las pinturas de Tito Bustillo, como la propia cueva, como espacio, y el terreno, la roca, la cuestión geológica, explica Martínez.

Un detalle de una obra de Alba y, al fondo, otra de Castaño. / LNE

El director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, el alcalde de Ribadesella, Paulo García, y el propio Martínez inauguraron ayer la exposición, que incluye escultura, pintura, videoarte e instalaciones. La nómina de artistas participantes incluye a Fernando Alba, María Álvarez, Tania Blanco, Iyán Castaño, Maite Centol, Kela Coto, Asaaf Iglesias, Lisardo Menéndez, Hugo O´Donnel, Elena Rato y María Jesús Rodríguez.

"Lo que es eterno" se podrá visitar hasta el 28 de diciembre, de miércoles a domingo, en el horario de apertura del equipamiento riosellano, con acceso gratuito con la entrada al Centro. El próximo 8 de noviembre, tras la presentación del catálogo de la muestra,habrá una visita guitada a las 12.00 horas.