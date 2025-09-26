Una veintena de cabraliegos se manifiestan mañana en Madrid: estas son sus razones

Una veintena de cabraliegos viajarán este sábado a Madrid para participar en la manifestación nacional contra las plantas de biogás, convocada por Stop Biogás España. La protesta, que reunirá a plataformas y asociaciones de todo el país, quiere visibilizar un modelo energético que está generando un rechazo social masivo en diferentes pueblos y ciudades.

"En Cabrales vivimos uno de los casos más extremos: a las puertas del parque nacional de los Picos de Europa, se proyecta una planta de biogás promovida por Agrolinera, con 5 millones de euros de dinero público. La empresa se lleva la subvención y los vecinos nos quedamos con los desechos, los malos olores y el tráfico pesado. Todo esto, en un concejo donde más del 80% de la economía depende del turismo", señalan los integrantes de la plataforma civil contra la planta de biogás de Arenas.

Aseguran que el contraste es "enorme si recordamos que hace apenas una semana, en Cabrales, el presidente Adrián Barbón grababa su mensaje institucional del Día de Asturias apelando a ‘cuidar el paraíso’. Hoy ese paraíso está en riesgo. Por eso, más del 95% del municipio se opone a este proyecto, con 11.000 firmas y 800 alegaciones presentadas", apuntan.

Infografía de la planta de biogás proyectada en Arenas de Cabrales. / LNE

"Creemos que la participación de vecinos de Cabrales en esta marcha nacional es una oportunidad informativa para dar voz a un conflicto local que refleja un problema que se repite en toda España: proyectos impuestos, financiados con dinero público y que ponen en riesgo la salud, el medio ambiente y el futuro económico de los territorios", destacan.

Los contrarios al proyecto de la planta de biogás han elaborado un documento con sus apreciaciones, titulado "Planta de biogás en Cabrales: ¿Reserva de la Biosfera o estercolero subvencionado?" Destacan que Arenas de Cabrales, Asturias, es "un pequeño pueblo de aproximadamente 900 habitantes, ubicado en un enclave natural protegido y puerta de entrada al parque nacional de los Picos de Europa (Reserva de la Biosfera). En este lugar se planea instalar una planta de biogás que ha generado un fuerte rechazo debido a la opacidad con la que se ha gestionado, sus impactos ambientales y sociales, y a que se ha impuesto sin diálogo con la comunidad".

Opacidad y falta de consulta

"Desde el inicio, el proyecto se gestionó sin informar ni consultar a los vecinos. El Ayuntamiento nunca explicó el proyecto y ahora defiende que es beneficioso. Si realmente lo fuera, ¿por qué no se informó a la población desde el principio? Ante esta situación, la Plataforma Civil No al Biogás en Arenas de Cabrales nació para informar a la mayoría que desconocía el proyecto y sus graves consecuencias", indican.

¿Quién realmente necesita la planta?

"Los queseros ‘industriales’, quienes generan la mayor cantidad de residuos contaminantes, buscan abaratar costes con esta planta. Otros ganaderos responsables ya reciclan sus residuos en plantas existentes en Asturias (Navia, Serín, Tineo), pero no todos están dispuestos a asumir esos costes. Mientras tanto, autónomos y otros negocios locales (carniceros, albañiles, carpinteros) deben gestionar sus residuos sin ayudas públicas, lo que genera un trato injusto y selectivo", continúan.

Negocio privado financiado con dinero público

"La empresa promotora, Agrolinera, es una compañía privada que depende en gran medida de subvenciones públicas para que el proyecto sea viable. Esto convierte la planta en una lluvia millonaria de dinero público para beneficio privado. Mientras la empresa se enriquece, el municipio de Cabrales se enfrenta al constante tránsito de camiones cargados con residuos de purines y estiércol provenientes de otras zonas del Oriente de Asturias, lo que incrementa el impacto ambiental y social en la comunidad local. Así, el proyecto no solo subsidia un negocio privado, sino que también impone a los vecinos una carga añadida en forma de contaminación, molestias y riesgos para la salud y el turismo", resaltan.

Impacto económico, ambiental y social

Subrayan que el turismo representa más del 80% de la economía local en el municipio de Cabrales, y la planta pondría en riesgo su futuro debido a cinco circunstancias:

–"Malos olores persistentes, agravados por condiciones climáticas como nieblas e inversión térmica. Estos fenómenos meteorológicos dificultan la dispersión del aire y, por tanto, de los olores. En condiciones normales, el aire caliente asciende y permite que los olores se disipen rápidamente. Sin embargo, en el valle de Cabrales, la inversión térmica —fenómeno persistente— provoca que una capa de aire frío quede atrapada cerca del suelo, impidiendo que el aire caliente y los olores se eleven y se dispersen. Como resultado, los malos olores permanecen concentrados durante más tiempo en el valle, afectando negativamente la calidad del aire y el bienestar de los vecinos".

–"Tráfico constante de camiones pesados transportando estiércol y purines".

–"Proximidad a viviendas, un camping de 677 plazas, un hotel de 45 plazas y una gasolinera, con riesgos graves en caso de accidente o explosión".

–"Pérdida de atractivo turístico, empleo y calidad de vida para los habitantes".

–"Saturación de la depuradora del río Cares, que ya no puede asumir más vertidos contaminantes. Esto puede provocar un fenómeno conocido como eutrofización, que ocurre cuando el exceso de nutrientes —especialmente fósforo y nitrógeno— en el agua provoca un crecimiento descontrolado de algas. Este crecimiento reduce el oxígeno disponible para otras formas de vida acuática, dañando gravemente la calidad del agua y el ecosistema del río".

Proyecto impuesto sin diálogo

Continúan destacando que el Ayuntamiento "no ha convocado reuniones informativas ni consultas públicas, y no ha visitado ni consultado a vecinos de otras localidades con plantas similares. El informe ambiental en el que se basa el proyecto es considerado fraudulento, pues ignora riesgos fundamentales como la cercanía a núcleos urbanos y zonas turísticas, el riesgo de incendios, deficiencias en las infraestructuras y la baja capacidad del río para absorber los vertidos".

Falta de respuesta institucional

Las reclamaciones y solicitudes de diálogo dirigidas a organismos públicos relevantes —Consejería de Transporte del Principado, parque nacional de los Picos de Europa, Dirección General del Agua— "no han obtenido respuesta, lo que alimenta la sensación de abandono y falta de respeto hacia los vecinos de Cabrales", lamentan.

Movilización y rechazo social

Según sus cálculos, "más del 95% de la población local está en contra del proyecto, con más de 11.000 firmas recogidas y cerca de 800 alegaciones presentadas contra un plan que vulnera derechos de participación pública y pone en riesgo la salud, el medio ambiente y el desarrollo sostenible de Cabrales".

Conclusión

"Somos naturaleza, vivimos del turismo y defendemos un modo de vida que no está dispuesto a sacrificar la salud ni el futuro económico de todo un municipio para beneficiar a un sector que no quiere asumir la responsabilidad de sus propios residuos.

La planta de biogás en Cabrales representa un modelo industrial impuesto, sustentado en dinero público y en el interés privado de unos pocos, que pone en jaque el bienestar colectivo, la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental. Aquí se aplica una regla clara: quien contamina, paga, como todos los demás autónomos y negocios del concejo

La Plataforma Civil No al Biogás en Arenas de Cabrales denuncia este atropello, exige la paralización inmediata del proyecto, transparencia real, diálogo abierto y un respeto absoluto hacia un pueblo que no está dispuesto a convertirse en un vertedero subvencionado ni a renunciar a su salud ni a su futuro", finalizan los contrarios al proyecto.