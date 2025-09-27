Borja González, ganador de "Supervivientes 2025", baraja instalarse en Asturias: "Nos volvemos pensando en venderlo todo y mudarnos allí"
El influencer estuvo, junto a su mujer y su hijo, en los Lagos de Covadonga y en Llanes
Borja González, flamante ganador de "Supervivientes 2025", ha estado estos días en Asturias junto su mujer, Ana Solma, y su hijo, Luca. Y ha quedado totalmente enamorado de la región. Tanto, que sopesa mudarse al Principado. "Y no es broma", asegura. Así lo ha compartido con sus seguidores en Instagram, en donde ha colgado varias fotografías de su viaje por el Norte (además de en Asturias, estuvo en Cantabria).
Visita a Covadonga
En las imágenes se puede ver a Borja y a su familia en los Lagos de Covadonga, en el mirador de la playa de Torimbia (Llanes), y entre vacas y comiendo cachopo. "Este niño nos hace perder el norte. Nos ha encantado una vez más Asturias y Cantabria. Cada vez que viajamos al norte nos volvemos pensando en venderlo todo y mudarnos allí seriamente (no es broma)", ha escrito en sus redes sociales. "Y aunque a veces sea un poco agobiante viajar con un peque, nos volvemos con unos recuerdos increíbles", añade.
Para disfrutar de unos días de desconexión en el Norte, Borja se alojó con su mujer y su pequeño en el camping La Arenas, en Pechón (Cantabria), con vistas al Cantábrico.
El influencer Borja González ganó el pasado mes de junio el famoso reality de Telecinco, imponiéndose en la final a Álvarez Muñoz Escassi, otro enamorado de Asturias, que este verano estuvo precisamente en Villaviciosa. Borja salió de Supervivientes con un gran premio de 200.000 euros, aunque de ello se ha llevado un buen mordisco Hacienda, como él mismo ha bromeado en sus redes sociales.
Lara Tronti y Hugo Pérez (La Isla de las Tentaciones), también en Asturias
También en Asturias están estos días otros influencers, los gallegos Lara Tronti y Hugo Pérez, concursantes de La Isla de las Tentaciones. Fue, de hecho, la única pareja que salió unida de la tercera edición del concurso de Telecinco y, a día de hoy, siguen juntos y con un hijo en común. Los tres y sus perras han decidido hacer una feliz escapada a Asturias. A través de las redes sociales, la pareja ha compartido unas bonitas instantáneas en Tazones y en la granja Los Caserinos, en Villaviciosa.
