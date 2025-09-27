Parece La Habana, pero es Asturias: el pueblo de 900 casas en el que muchas son preciosas quintas y palacetes de indianos

A menos de veinte minutos de Llanes se encuentra uno de los pueblos más bonitos (y desconocidos) de Asturias. Colombres, en el concejo de Ribadedeva, el más oriental de la región, bien podría parecer La Habana (Cuba). Entre sus más de 900 casas, hay quintas, palacetes y mansiones de indianos. Todas ellos espectaculares, majestuosos, preciosos.

Esa riqueza patrimonial tiene una explicación. En un periodo de emigración masiva, entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, miles de asturianos cruzaron el Atlántico en busca de oportunidades en América, especialmente a Cuba, México o Argentina. Algunos de ellos, tras años de trabajo, lograron amasar fortunas considerables y regresar convertidos en indianos, un término popular que resume no solo el viaje físico, sino el salto social, económico y simbólico que suponía triunfar en ultramar.

La Quinta de Guadalupe / Miki López

Nuevo estatus

Ribadedeva, y sobre todo Colombres, se convirtieron en uno de los epicentros de este retorno. El hecho de que ya familiares y generaciones anteriores hubieran partido y triunfado en América propició que la marcha de jóvenes en este concejo fuera especialmente notoria, por lo que, años más tarde, se convertiría en centro neurálgico de este retorno triunfante y en lugar de referencia para muchos emigrantes, que construyeron sus residencias al volver para dejar constancia de su éxito. Pero estas casas no eran solo viviendas: eran una declaración en piedra de su nuevo estatus, de su gusto, de modernidad y, también, de pertenencia.

La fiesta de los indianos, en Colombres / J. QUINCE

Lo tradicional con lo exótico

Los palacetes, quintas y mansiones que hoy salpican este paisaje responden a una estética influida por los estilos imperantes en América y Europa, como el modernismo o el neocolonialismo. En todos ellos se combina lo tradicional con lo exótico, lo local con lo cosmopolita. Todas se rodean de jardines delimitados por artísticas verjas y palmeras que chocan con el paisaje autóctono y recuerdan los años en el Trópico.

La Casa Roja de Colombres / LNE

La Quinta de Guadalupe

Una de las casas más espectaculares de Colombres, en donde todos los años se honra a los indianos con una fiesta en la que manda el blanco, es la Quinta de Guadalupe, que acoge uno de los mayores tesoros de toda la región: la memoria de los emigrantes asturianos a América. El edificio, con su característico color en dos tonalidades de azul, fue construido en el año 1906. El nombre oficial es Quinta de Guadalupe en honor de Guadalupe Castro, esposa de Íñigo Noriega Laso.

Nacido en 1853 en Colombres, este indiano es la cara amable de la emigración y del triunfo en México. Con tesón y esfuerzo se convirtió en uno de los españoles más brillantes en el país azteca de finales del siglo XIX y principios del XX. Tras su fallecimiento el edificio fue utilizado como casa de reposo, hospital de sangre y centro de auxilio social. La suerte de la Quinta de Guadalupe cambió para siempre en 1987. Aquel año y por iniciativa del Principado de Asturias, la entonces Caja de Asturias y la Universidad de Oviedo, el edificio fue elegido como sede de la Fundación Archivo de Indianos, institución creada para fomentar, a través de un museo y un archivo, el estudio en profundidad de la emigración a América. Sin duda, es este uno de los grandes atractivos de Colombres para el turista.

La Casa de Piedra, en Colombres / LNE

Otras casonas

Además de la Quinta de Guadalupe, hay otras majestuosas construcciones. Solo por enumerar algunas: Quinta Buenavista, Quinta Ybáñez, La Casa Roja, Las Raúcas, La Casa de Piedra, La Linde... Colombres se alzó con el título de "Pueblo ejemplar" de Asturias, concedido por la Fundación Princesa de Asturias, en 2015. Eso significa que por sus calles pasearon los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia.