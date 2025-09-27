"La planta de biogás de Arenas de Cabrales beneficiará a todos los vecinos y permitirá rebajar las facturas de la luz", aseguran sus promotores

¿Será beneficiosa o perjudicial la planta de biogás que se pretende construir en Arenas de Cabrales? Los impulsores del proyecto defienden sus bondades y los "múltiples beneficios" que reportará a "todos" los vecinos. Porque, según sus impulsores, el proyecto Pescandi Circular, que prevé recoger los residuos ganaderos y queseros del concejo (sueros y purines) y transformarlos en energía y materias primas, beneficiará no solo a los productores de queso, sino a todos los vecinos del concejo, "incluidos los hosteleros". Aseguran que posibilitará rebajas en la factura de la luz, menos olores y menor tráfico de camiones; justo lo contrario a lo que auguran los detractores del proyecto.

"Somos los principales interesados en que Pescandi Circular sea un éxito y genere un impacto positivo en toda la comunidad de Arenas. Sobre todo, en el turismo, que es el otro gran pilar económico de la zona (y un altavoz para este proyecto). Es lo que nos permitirá replicarlo en otras comunidades de España y Europa, y poner a Asturias y a Cabrales como un referente de sostenibilidad e innovación". Quienes así se pronuncian son la salense Verónica Menéndez y el ovetense Juan Gutiérrez, socios fundadores de Agrolinera, la empresa que impulsa el proyecto, que supondrá una inversión de entre 5 y 7 millones y que es rechazado por una plataforma vecinal y respaldado por el Consejo Regulador del queso de Cabrales.

Una solución "económica, lógica y sostenible"

"Creemos de veras en el poder transformador que un proyecto como este puede generar en el territorio, y estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en llevarlo a buen puerto", añaden los dos emprendedores, con amplia experiencia en España y otros países. Pretenden dar una solución "económica, lógica y sostenible" al problema de los residuos ganaderos en zonas montañosas y altamente sensibles. Un problema creciente por las cada vez mayores exigencias en materia de medio ambiente de la Unión Europea.

Aseguran que su proyecto convertiría a Cabrales y a Asturias en "un ejemplo a seguir a nivel mundial", y lanzan un mensaje a los vecinos para que "no pierdan el tren", porque "esto no va de gas, esto va de datos y de digitalización, y supone una oportunidad para que la gente joven no marche".

Una gasolinera "al revés"

Han ideado un sistema que podría explicarse como "una gasolinera, pero al revés". Los ganaderos transportan su suero hasta el contenedor –muy cercano a sus instalaciones–, donde se identifican en una pantalla con su usuario. Luego enganchan la manguera, descargan el residuo y listo. "El sistema, conectado a la nube, permite monitorización a distancia para coordinar la posterior recogida en camión y su envío a una planta cercana de biogás, que es la que paga a la Agrolinera", explican. El sistema, que ya han patentado en España y que pronto lo estará en Europa y Estados Unidos, "abre un mundo de posibilidades" y acerca la consecución de la economía circular.

Infografía de la planta de biogás proyectada en Arenas de Cabrales. / LNE

Uno de los problemas de los ganaderos y los queseros de concejos como Cabrales es el elevado coste del transporte de los residuos a los centros de tratamiento. Los residuos lácteos que ya se están recogiendo en un contenedor piloto en Tielve (de nueve de las diez queserías cabraliegas del parque nacional de los Picos de Europa) tienen que ser transportados hasta Gijón. Otros deben ir hasta Navia. Y hacerlo supone un elevado coste. "Si se pudiera aprovechar en el territorio…", señalan los socios de Agrolinera. Esa es la idea. Porque, si no se halla una "solución local", las queserías artesanales "acabarán cerrando", aventuran.

"No habrá malos olores"

Verónica Menéndez y Juan Gutiérrez se sienten atrapados entre guerras políticas y personales, y defienden que los perjuicios que los detractores del proyecto aseguran que provocaría la planta de biogás no son ciertos. "Primero, nuestro negocio no es la planta de biogás, sino la recogida de los residuos y su digitalización. Segundo, se está comparando la planta de Arenas con otras que no tienen nada que ver. La de Navia es doce veces mayor", aseguran.

Niegan que vaya a haber malos olores, porque el sistema es "estanco desde el origen", anaeróbico. Malos olores, según subrayan "sí hay ahora", pues se riega en el concejo con residuos ganaderos, que se transportan en vehículos "que van soltándolos por las carreteras". Afirman que si una planta de biogás genera malos olores es "porque está mal hecha o mal gestionada".

Menos tránsito de camiones

Niegan también que el proyecto vaya a provocar un mayor tránsito de camiones. "Todo lo contrario", circularán menos. Explican que las queserías del concejo generan 10 toneladas de suero al día. Traducido a camiones, cuatro o cinco, según sus cálculos. "Son muchos menos de los que circulan en la actualidad", sostienen. Esos camiones, además, tendrían cubas totalmente estancas.

Destacan que intentaron desde el primer momento que el proyecto no se politizara. No lo han conseguido. Además, "no se ha informado correctamente" sobre Pescandi Circular, y los impulsores de la plataforma civil opositora, con los que se reunieron en un primer momento, "tampoco ha querido informarse, pese a que se lo hemos ofrecido. Tienen nuestros teléfonos, pero nunca nos han llamado. Estamos dispuestos a hablar, a explicar", claman.

La planta de Pescandi (nombre de la zona en la que está proyectada) posibilitaría que los queseros, en vez de pagar, pudieran llegar a cobrar por entregar sus residuos. Y se generaría electricidad; en concreto, el equivalente a 719 hogares con consumo medio (3.500 Kwh en España). Se crearía una comunidad energética de autoconsumo, integrada por los vecinos interesados y el Ayuntamiento, y la energía generada se repartiría entre ellos, "deduciéndose de la factura de la luz directamente. El ahorro dependería del número de miembros y de sus consumos", explican.

Alarma social injustificada

Otro mensaje para evitar confusiones: el proyecto aún está dando sus primeros pasos. Acaba de presentarse la declaración ambiental estratégica, "que no es el estudio ambiental, sino un documento técnico, estratégico y de planificación, que no entra en detalles". Los detalles llegarán con el estudio ambiental, por lo que habrá estudios "profundos" de olores, de transportes, de viales… para conocer el impacto.

Creen que la suya es la "solución óptima" para el problema de residuos ganaderos de Cabrales. "No venimos a crear problemas, sino a solucionarlos. Buscamos el interés general de la comunidad", apuntan. Su deseo más inmediato, que quienes se oponen al proyecto estén dispuestos "a escuchar y que nos conozcan". Porque "las preocupaciones son legítimas, pero se han dicho barbaridades y se ha creado una alarma social injustificada", finalizan.