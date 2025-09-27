"Ni en tu pueblo ni en el mío": vecinos de Cabrales participan en la manifestación nacional contra las plantas de biogás

Un grupo de vecinos de Cabrales ha dicho "no" a la planta de biogás de Arenas en Madrid. Estos cabraliegos han participado en la manifestación nacional contra este tipo de instalaciones, al considerar que suponen un grave atentado contra el medio ambiente y la vida de los vecinos.

La protesta, que reunió a las más de 50 plataformas vecinales y asociaciones locales de todo el país integradas en la red Stop Biogás España, aspiraba a visibilizar un modelo energético que está generando un "rechazo social masivo en diferentes pueblos y ciudades", según los convocantes.

Expansión descontrolada de proyectos industriales

La marcha, que ha partido de la Puerta de Alcalá, ha recorrido las calles del centro de la capital bajo el lema "Ni en tu pueblo ni en el mío", en protesta por la expansión descontrolada de proyectos industriales de biogás y biometano que amenazan entornos rurales y naturales por todo el país.

La manifestación de este sábado en Madrid. / Fernando Nava Prieto

Durante la manifestación, se ha reclamado con insistencia la convocatoria inmediata de una mesa de diálogo con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien hasta ahora sigue sin recibir a los representantes de la plataforma.

"Denunciamos un modelo especulativo"

Aurora Vilariño, portavoz y miembro fundadora de Stop Biogás España, lo ha expresado con contundencia durante la manifestación: "No somos negacionistas del reciclaje ni de las energías renovables. Denunciamos un modelo especulativo que se disfraza de verde, pero que contamina, huele, enferma y arruina la vida en los pueblos".

Vilariño ha querido dejar claro que la protesta va en contra de un modelo industrial agresivo y opaco, que afecta directamente a la salud de las personas, degrada el entorno rural y pone en peligro el medio ambiente, mientras se presenta falsamente como parte de la economía circular.

Una protesta nacional con rostro local

Vecinos, agricultores, ganaderos, hosteleros, jóvenes y familias llegadas desde Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Navarra, Aragón, Extremadura, Andalucía, Madrid y otras comunidades autónomas han unido sus voces para exigir la paralización inmediata de todos los proyectos de macroplantas de biogás y biometano ya aprobados o en tramitación, la suspensión de nuevas licencias mientras no exista una normativa estatal clara, transparente y con verdaderas garantías ambientales y sanitarias, y una revisión técnica e independiente que evalúe con rigor los impactos reales que estas instalaciones tienen sobre la salud, los acuíferos, el aire, el paisaje y la economía local.

Según los integrantes de la plataforma civil contra la planta de biogás de Arenas de Cabrales, más del 95% de los vecinos se oponen al proyecto. Ya han recogido 11.000 firmas y han presentado 800 alegaciones.

Residuos contaminantes

Durante la protesta, varias plataformas han recordado que las plantas de biogás se están autorizando como instalaciones verdes, pero en la práctica procesan residuos contaminantes (purines, lodos, subproductos de matadero) que pueden provocar:

Emisiones de gases y malos olores persistentes.

Contaminación del agua por digestatos ricos en nitratos y metales pesados.

Riesgos para la salud documentados: migrañas, náuseas, problemas respiratorios.

Riesgos ambientales graves en zonas protegidas, reservas de la biosfera o entornos turísticos.

"Negocio disfrazado de sostenibilidad”

En palabras de Aurora Vilariño, “llamamos a que se ponga freno a este modelo antes de que sea tarde. No se puede hablar de transición ecológica sacrificando pueblos enteros y destruyendo territorios únicos. Esto es un negocio disfrazado de sostenibilidad”.

Este movimiento ciudadano crece de forma independiente, sin vinculación con partidos políticos, y está liderado por personas directamente afectadas que reclaman transparencia, participación real y una transición energética justa, basada en el respeto al territorio y no en la imposición.

200 nuevos proyectos solo este año

Stop Biogás España reúne a plataformas vecinales de todo el país, nacidas de manera espontánea en respuesta al despliegue masivo de macroplantas de biogás. Solo en lo que va de 2025 se han registrado más de 200 nuevos proyectos, la mayoría en zonas rurales, muchas de ellas con figuras de protección ambiental o en pequeños pueblos de apenas unos cientos de habitantes.