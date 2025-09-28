Apertura de inscripciones para la XII Kangas Mountain, este lunes (y hay cupo máximo de participantes)

El plazo de inscripción para la duodécima edición de la Kangas Mountain, una de las carreras por montaña más prestigiosas de cuantas se organizan a lo largo y ancho de la comunidad autónoma, consolidada en el tiempo y que cada vez gana más adeptos -en la última edición se agotaron los 2.500 dorsales puestos en liza, completándose el cupo previsto por los organizadores- se abrirá este lunes, a las 20.00 horas. Como principal novedad, destacar que en el próximo año 2026 pasa a disputarse el último sábado del mes de febrero, día 28.

En la decimoprimera edición, dilucidada el primer sábado de marzo de 2023, con salida de la calle San Pelayo, en pleno corazón de la vieja capital del Reino de Asturias, resultó triunfador Juanjo Somohano Peramato (GDM Cabrales), cosechando su tercera victoria en la distancia Original, la cual consta de 33 kilómetros de recorrido y casi 4.000 metros de desnivel acumulado. Además, batió el récord de la prueba que él mismo ostentaba desde el ejercicio 2022 (2.46.15), dejándolo actualmente en 2 horas 46 minutos y 13 segundos.

En mujeres, la vencedora en el formato Original fue la guipuzcoana Oihana Kortazar Aranzeta, ganadora en el año 2023 y una de las más laureadas deportistas del país, quien atesora un extraordinario palmarés, que invirtió en esta ocasión 3 horas 20 minutos y 46 segundos. Ainara Alcuaz Rodríguez (Hiru Herri) quedó segunda con un tiempo de 3.33.39 y Bárbara Ruiz Páramo (Correlindes de Cebreros) tercera, con 3.33.47.

El Maxi Trail de la Kangas Mountain, de 58 kilómetros de distancia y 7.500 metros de desniveles acumulados, por los montes de los concejos de Cangas de Onís y Parres, lo ganó en esta oportunidad Rubén Diéguez Quiroga (Independiente), en 6 horas 45 minutos y 57 segundos. Le acompañaron en el podio Jordi Gamito Baus (Acebsa/Gamitron), con 6.45.34; y Mikel Insausti (Bealak), con 6.49.25.

En chicas, las tres primeras posiciones fueron para Guadalupe Rubio Fernández (Club Pasa Ou Entorna), con 8 horas 1 minuto y 38 segundos; Oihana Azkorbebeitia Urizar (Euskalmushing Team), triunfadora en las tres anteriores ediciones, que empleó en esta ocasión un tiempo de 8 horas 3 minutos y 21 segundos; y Aida Campos Hernández (Independiente), con 8.40.07. En otro orden, señalar que por clubes se impuso en esa distancia “ultra” La Braña-Solorunners.

En el formato Half Trail, de 21 kilómetros de trazado -para esa distancia en el 2026 la hora de salida será a las 13.00 horas-, triunfó Marcos Villamuera Izquierdo (Independiente), con 1 hora 52 minutos y 16 segundos, seguido de Rubén Cabo Vázquez (Avientu), con 1.55.09, y de Asier Larruzea Fernández (Independiente), con 1.59.03. En categoría femenina ganó Claudia Corral Hodar (Independiente), con 2 horas 15 minutos y 4 segundos. Por equipos se alzó con la victoria el Club Cangas de Onís Atletismo.

En la distancia Speed Trail venció en hombres Pablo Ferrando Galán (Cerro del Bu), con 56 minutos y 14 segundos, por delante de Ángel Fernández Duarte (Wolves Run Project), con 56.18, y de Vladimir Averyanov (Avientu), éste con 57.52. En mujeres el podio absoluto lo configuraron Marta Martínez Abellán (Find Your Everest Team), con 1 hora 4 minutos y 13 segundos; Laura Ordiales Pazos (Arte Físico), con 1.07.59; y María Reyes Laso Abascal (Piélagos), con 1.14.03. Por escuadras ganó el Cangas de Onís Atletismo.