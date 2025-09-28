Claudia Gutiérrez Lueje, escritora: "De tanto leer a escritores tan buenos me bloqueé"

Claudia Gutiérrez Lueje (Cangas de Onís, 1995) es la ganadora de la quinta edición del premio "Enriqueta González Rubín" de narrativa joven en asturiano, convocado por la Consejería de Cultura, con su novela "Diariu indecente d’una docente". Recién casada, regresaba de su viaje de bodas, a Japón, cuando recibió la noticia del premio. Deja atrás una etapa de cierta "parálisis" creativa y afronta una prometedora carrera literaria.

-¿Había escrito novela antes?

-De la entidad de esta, ninguna. Siempre me gustó escribir, desde pequeñina. Estudie Filología Española, minor en Llingua Asturiana, por la pasión que sentía por la escritura y la literatura. Me pasó que, de tanto analizar la literatura y leer escritores tan buenos, me decía: "Esto ya lo escribió alguien". Ante la página en blanco no cesaba de autocriticarme y me bloqueé.

-¿Cómo remontó?

-Cuando vi el premio me animé a participar. Por la edad, era la última oportunidad. Pensé: "Intenta fluir, no te autocritiques tanto". Me encantaba escribir poesía, pero empecé a trabajar, estudiar y hacer mucho comentario de texto, y me bloqueé.

-¿Y por dónde empezó con la novela?

-Lo primero fue decidir qué tono quería darle: más solemne, más irónico, más romántico... Encontré a una autora, Beatriz Serrano, "El descontento", y me gustó muchísimo: te lleva a pensar, pero también a la risa, al llanto, con un punto irónico, pero no muy decadente... Un libro así nunca lo había leído en asturiano. Milio Rodríguez Cueto me viene a la cabeza... Primero decidí el tono y luego pensé que para darle ese tono tenía que trabajar en un tema que conociera muy bien, por eso la educación. También podría escribir sobre el monte y el deporte (Claudia Gutiérrez Lueje es atleta y ha hecho varios podios en carreras de montaña), pero me prestaba más hacerlo sobre educación, para desahogarme.

-¿Ha encontrado el desahogo que buscaba?

-"Diariu indecente d’una docente" no es una crítica ensayística. Yo no tenía intención de que tuviera un tono ensayístico ni moralista, aunque las situaciones que describo muestran las carencias del sistema educativo y la atención que damos a los adolescentes. Es una mezcla de vivencias personales, de otros profesores, situaciones que podrían suceder... Hubiera sido difícil escribirla sin trabajar con los críos y crías de Secundaria.

-La publicación, ¿pronto?

-Aún no sé. Es lo que me hace más ilusión, ver mi primera novela publicada. Con 12 años, en la ESO, me imaginaba escribiendo una novela y pensaba: "Vaya guay que me publiquen". Yo era la friqui que escribía.

-¿Usted qué lee?

-Leo de todo. Me gustan los clásicos, me gusta mucho Galdós, leo mucha novela contemporánea, muy buena: "Oposición" de Sara mesa, "Te di las ojos y miraste las tinieblas" y "Canto yo y la montaña baila" de Irene Solá, "La mala costumbre" de Alana S. Portero, "La península de las casas vacías" de David Ucles –que ahora es esencial en mi vida–, Irene Vallejo... Y Alejandro Zambra, "Patria" de Aramburu, y los clásicos, la Generación del 27, Becquer –aunque sea un poco hortera– y Machado.

-Ahora, roto el bloqueo, ¿seguirá adelante con nuevas novelas? ¿Volverá a la poesía?

-Antes escribía poesía más cotidianamente, en la Universidad veía algo y me salía natural, ahora no. Tenía ese problema de la autocrítica, pero me gusta leer géneros muy distintos –la fantasía también, "Olvidado Rey Gudú", de Ana María Matute, que me encanta–. Eso me paralizaba, decidir por dónde tirar, qué género escoger... Ahora me gustaría seguir probando diferentes géneros.