Óscar Torre, nuevo secretario general del PSOE de Llanes: "El concejo es hoy lo que es gracias al trabajo de veintiocho años de gobiernos socialistas"

Óscar Torre Rodríguez acaba de ser elegido secretario general de la Agrupación Socialista de Llanes con el 97,70 por ciento de los votos. Solo hubo una papeleta en contra y otra nula. Sustituye en el cargo al recientemente fallecido Antonio Trevín, tiene 59 años, estudio Magisterio, aunque nunca ejerció, y es hostelero. Está casado y tiene un hijo. Fue presidente del Bando de la Guía durante 12 años.

–¿Supone una responsabilidad añadida sustituir al frente del PSOE de Llanes a una persona con tanto carisma como Antonio Trevín?

–Sí, aunque responsabilidad es todo en general, porque ser secretario general de una agrupación potente como la de Llanes, con 300 militantes, no es lo mismo que ser portavoz municipal. Cuando se me plantea asumir la secretaría general tenía dudas. Lo primero que dije es que debía tener el consenso, la ayuda y el apoyo tanto del Grupo Municipal como de la Ejecutiva. Sin ese apoyo no me hubiera presentado. Tengo trabajo, tengo a mi familia, y no tengo ninguna necesidad ni de crear problemas ni de que me los creen. Una vez que tuve el apoyo unánime fue cuando decidí dar el paso.

–¿Por qué lo da?

–No se me puede definir como un político, porque no lo soy. Nunca lo fui. Me gusta mi concejo, me gusta hacer cosas por los vecinos, estuve 12 años presidiendo una comisión de fiestas, que aunque no tiene nada que ver, desarrollas una labor en favor de los vecinos. Cuando en 2015 me vino a buscar José Herrero para ir en la candidatura del PSOE me dijo que la política municipal engancha. Yo no lo creía, pero es verdad. La mayor satisfacción que tengo, y eso que estoy en la oposición, es cuando consigo algo que necesita una persona, ya sea un punto de luz o arreglar un bache de una carretera. Eso ya es suficiente para sentirme realizado. Quiero dar este paso porque creo que la vida son etapas, y esta no quería que se me pasara. Voy a por todas porque la vida es una, y te puede salir bien, mal o regular, pero hay que intentarlo.

Óscar Torre Rodríguez, nuevo secretario general de la Agrupación Socialista de Llanes. / Ramón Díaz

–Solo tuvo usted un voto en contra, pero votaron muchos menos afiliados que en las últimas primarias. ¿Cómo lo interpreta?

–Cuando estaba de presidente de la comisión de fiestas de La Guía, a una asamblea acudieron solo 15 personas. Salí decepcionado y un señor que vivía en México y veraneaba en Llanes me dijo: "Cuando veas que hay mucha gente, ponte a temblar, porque seguramente te van a poner problemas; cuando hay poca gente, es que lo estás haciendo bien". Lo tengo grabado. De unos trescientos afiliados participaron ochenta y pico y el respaldo fue prácticamente unánime. Voy a intentar convencerlos a todos, también al que votó en contra, de que era la mejor opción. Al que te vota es muy fácil convencerlo. En unas hipotéticas elecciones municipales haría lo mismo: intentaría convencer al que nunca me votó.

–En el PSOE de Llanes, el secretario general fue siempre el candidato a la Alcaldía. ¿Lo será usted?

–Son dos procesos orgánicos diferentes. Llegado el momento se valorará, aunque es verdad que en Llanes siempre fue candidato el secretario general. De momento voy a centrarme en el partido.

–¿Qué objetivos se marca en el partido?

–Lo primero, lograr una agrupación fuerte, sin fisuras y unida. Y lo segundo, trabajo en equipo. Entiendo que dentro de una agrupación, como dentro de cualquier colectivo, hay pensamientos discordantes que son totalmente lícitos, pero con vistas a las elecciones municipales se necesita una agrupación muy fuerte y muy unida. Es fundamental para lograr el objetivo, que es ganar y gobernar. Hace doce años que ganamos, pero no gobernamos.

–Se presentó usted en las primarias en la lista de Ángel Morales, que perdió contra Antonio Trevín. Después se incorporó a la candidatura de este último a las municipales, y siguió de concejal y de portavoz. ¿Cómo se explica este vaivén?

–El mismo día que Antonio (Trevín) salió elegido le di la enhorabuena a él y a toda su ejecutiva, y le dije allí mismo que ponía mi cargo de portavoz a su disposición. Pero desde el primer momento me dijo que quería que siguiera de portavoz. Después, tomando un café, le dije que podía contar conmigo para lo que necesitara en los dos años que me quedaban como concejal, porque se lo debía, no solamente al partido, sino a los vecinos. Después, vio mi trabajo mi dedicación y quiso que fuera con él en la candidatura.

–¿Qué significo Antonio Trevín para el PSOE de Llanes?

–¡Uf! Todo, todo. Quienes no le conocieron no pueden imaginar su capacidad de trabajo y su esfuerzo, incluso en los últimos momentos, cuando ya estaba fastidiado. A las cinco de la mañana ya te estaba enviando mensajes. No paraba. Y el amor que le tenía a este concejo era increíble. Él, que fue de todo en política, siempre dijo que su mayor satisfacción era haber sido alcalde de Llanes. Fue un ejemplo para nosotros, para reactivarnos.

–¿Por qué cree que el Partido Socialista debería ganar las próximas elecciones en Llanes?

–Llanes es lo que es gracias al trabajo de veintiocho años de gobiernos socialistas. Todas las infraestructuras que hay, complejos deportivos, electrificación de pueblos, variante de Llanes, casco histórico de la villa... Creo que quienes nos gobiernan desde hace diez años no habrían hecho nada de esto. Ellos (Vecinos por Llanes y el PP) siempre están hablando de la deuda que había, pero si la había era porque se invertía, porque se hacían cosas. Ahora dicen que hay una gestión maravillosa, pero ¿en que están invirtiendo?

–¿Se invierte poco?

–Datos de este año: a 8 de agosto han ejecutado un ocho por ciento de lo presupuestado. Eso no se puede permitir. Si Llanes quiere seguir siendo un municipio de excelencia turística tiene que dar unos servicios. Tenemos muchísimos problemas de movilidad, de vivienda, de limpieza… Si llegamos a gobernar, atacaremos esos problemas, pero ya.

¿Son los que acaba de citar los principales problemas de Llanes?

–En Llanes, en Posada, en Nueva hay graves problemas de aparcamiento. Y no solo en temporada alta, un martes de mercado no hay dónde aparcar en Llanes. Hay que solucionarlo. Necesitamos muchísima vivienda pública. Los alquileres son inasumibles para cualquier trabajador. Si queremos fijar población tenemos que construir vivienda pública.

–El gobierno llanisco sostiene que no hay terreno para construirla.

–Están los ya famosos 25.000 metros de la reserva de Poo. Ellos se escudan en que había un convenio con el Principado que no se desarrolló, pero si hubiesen tenido la intención de que se construyera en sus terrenos, ahora con el plan general habrían cambiado la calificación del suelo. Pero siguen siendo terrenos agroganaderos. Creo que hay otro tipo de intereses, movimientos… pero ahí no quisiera entrar.

–¿Qué intereses?

–Creo que detrás de todo esto está AVALL (Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes).

–¿Insinúa que AVALL gobierna en la sombra?

–Sí. Creo que está detrás de muchas decisiones, de que no se recalifiquen terrenos. Estoy segurísimo de que no se recalifican los terrenos de Poo porque AVALL no quiere que se hagan allí viviendas. Igual que antes no las quisieron en La Tala porque había aves y no sé cuántas cosas más. Que nadie me entienda mal, no estoy hablando de masificar Llanes, sino de un desarrollo sostenible que dé oportunidades, sobre todo, a la gente joven, para que no tenga que marchar. Llanes es un sitio precioso para establecerse y trabajar. Lo tenemos todo.

–Habló también de problemas de limpieza.

–Sí. Hay que planificar. Los cubos con tapa me parecen una buena idea, pero si se ponen los mismos en invierno que en verano, cuando la población se multiplica, el resultado es basura en las calles. Eso es falta de previsión. Si pones en un lugar dos cubos en invierno, en verano tendrás que poner cinco o seis. Tampoco es tan difícil.

–¿Qué tal sus relaciones con el gobierno llanisco?

–Soy una persona supersociable, me relaciono con todo el mundo, y con el equipo de gobierno exactamente igual. Es evidente que hay diferencias políticas, pero siempre dije que lo que se discute en un pleno, se queda en el pleno. Llanes es un pueblo pequeño y nos conocemos. No me voy nunca a enfadar con una persona que piense diferente a mí, lo tengo clarísimo.

Óscar Torre durante un reciente pleno municipal. / Ramón Díaz

–Pero abandonaron ustedes varios plenos a cuenta de las últimas intervenciones del Alcalde (Enrique Riestra, de Vecinos por Llanes).

–Con todos mis respetos hacia él, creo que tiene un problema con el Partido Socialista. Creo que es odio hacia el Partido Socialista o lo que representa el Partido Socialista. En su día lo tuvo con José Herrero, luego lo tuvo con Antonio Trevín, y no sé si ahora lo tendrá conmigo. Nos metemos en política con la idea de trabajar por los vecinos, simple y llanamente. Y nuestra labor como oposición es proponer cosas y buscar acuerdos con el equipo de gobierno para mejorar la vida y el entorno de nuestros vecinos. Nada más. Cuando sus discursos son propositivos no hay ningún problema, pero cuando empieza a sacar críticas de años atrás o cuestiones de juzgados no aguantamos y nos vamos. Los discursos del odio no van a ningún lado. A los vecinos no les importa que yo riña con el de Alcalde o con (el vicealcalde, Juan Carlos) Armas. Lo que quieren es que se solucionen sus problemas.

–También se le acusa a usted de ser muy duro en los plenos.

–Es verdad que soy duro, pero siempre con respeto. Lo que pasa es que la gente me ve como una persona muy tranquila, pero cuando estoy convencido de lo que digo y veo que desde la otra bancada lo rebaten con argumentos totalmente absurdos, llega un momento que me puedo exaltar un poco... pero nunca mucho.

–¿Qué mensaje le gustaría trasladar a los vecinos de Llanes?

–Que vean en mí a una persona conciliadora, de consenso, de unir a la gente. Lo voy a intentar con todas mis fuerzas.

–¿Quiere decir que buscará consensos con el equipo de gobierno?

–Eso quisiera. No tengo ningún impedimento, siempre y cuando ellos sean receptivos, cosa que en los seis años que llevo de concejal nunca he visto. Hemos presentado más de 130 o 140 mociones y nos aprobaron cuatro. Y las mociones que presentamos son sobre problemas reales que sufre la gente, propuestas para mejorar la vida y el entorno de nuestros vecinos, nada más. Creo que muchas veces les hemos marcado el rumbo, porque nos rechazan una moción y a los quince días van y hacen lo que proponíamos.

–¿Por ejemplo?

–El arreglo de la estación de autobuses, la rehabilitación del Casino y la Casa de Gracia Noriega…

–¿Qué tal sus relaciones con la Federación Socialista Asturiana?

–Bien, bien.

–¿No hubo consignas para la elección a la Secretaría General?

–No, para nada. La nueva comisión ejecutiva local nace hace ya año y pico, como una línea de continuidad a lo que hizo Antonio Trevín, a lo que él dejó, simple y llanamente, no hay más. Hay gente que no está en la ejecutiva y es muy válida. Y por formar parte de una ejecutiva no eres más importante. Por eso digo que todos tenemos que sumar. Quiero aunar todo eso.