"La plaza" de Cangas de Onís sigue manteniendo el tirón turístico

El mercado cangués, este domingo.

El mercado cangués, este domingo. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Último domingo del mes de septiembre y Cangas de Onís y Covadonga, así como los Lagos, siguen manteniendo el tirón turístico. Para botón de muestra el mercado semanal, en los soportales y alrededores del Palaciu Pintu, este mediodía, con notable afluencia de turistas y visitantes, adquiriendo quesos de los Picos de Europa y productos de la huerta, sobre todo, en estos inicios de la temporada otoñal. Eso sí, destacar las numerosas grupetas de cicloturistas y también de motoristas -en alza desde hace algún tiempo en esta zona- con destino al santuario mariano de Covadonga, entre otros puntos.

