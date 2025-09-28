"La plaza" de Cangas de Onís sigue manteniendo el tirón turístico
Último domingo del mes de septiembre y Cangas de Onís y Covadonga, así como los Lagos, siguen manteniendo el tirón turístico. Para botón de muestra el mercado semanal, en los soportales y alrededores del Palaciu Pintu, este mediodía, con notable afluencia de turistas y visitantes, adquiriendo quesos de los Picos de Europa y productos de la huerta, sobre todo, en estos inicios de la temporada otoñal. Eso sí, destacar las numerosas grupetas de cicloturistas y también de motoristas -en alza desde hace algún tiempo en esta zona- con destino al santuario mariano de Covadonga, entre otros puntos.
