Último domingo para firmar en apoyo a la adquisición del Cine Colón, en Cangas de Onís

Este es el último domingo de recogida de firmas en apoyo a la compra del Cine Colón, en la ciudad de Cangas de Onís, campaña promovida por el Partido Popular, liderado por el conservador José Manuel González Castro, y que también cuenta con el visto bueno del PSOE, este bajo la batuta del portavoz municipal y edil Severino Asprón Alonso.

La mesa donde se encuentran las hojas para estampar las rúbricas está ubicada en las inmediaciones de la plaza Camila Beceña, al pie de la Casa Consistorial. En principio, salvo cambios de última hora, es que los más rezagados puedan seguir sumándose a la iniciativa hasta este martes, día 30.